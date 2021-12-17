Міс Україна 2021 Олександра Яремчук, яка мала представляти нашу країну на Міс світу 2021, висловилася про скасування міжнародного конкурсу краси.

За словами Яремчук, вона шкодує, що конкурс перенесли. В Instagram Олександра опублікувала селфі. Дівчина зображена на тлі природи Пуерто-Ріко, а на її плечах красується прапор України.

– Захід скасували через ситуацію з Covid-19. Це був дуже складний місяць як морально, так і фізично. Розчарована та сумно, що стільки часу, сил та енергії пішло на цю підготовку, – написала Олександра під публікацією.

Фінал конкурсу Міс світу 2021 екстрено скасували за кілька годин до початку трансляції через хворобу учасниць. Захід мав відбутися у ніч на 17 грудня за київським часом.

За словами організаторів міжнародного конкурсу, фінал вирішили відкласти після консультацій з вірусологами, медичними експертами та департаментом охорони здоров’я Пуерто-Ріко. Також ними запроваджений негайний карантин.

Учасниці зможуть повернутись до своїх країн лише після відповідного дозволу.

Варто зазначити, що спочатку захід мав відбутися в 2020 році. На який термін перенесли його цього разу – поки що невідомо.

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