Фінал конкурсу Міс світу-2021 естрено скасували за кілька годин до початку трансляції через хворобу учасниць.

Свято краси мало відбутися в Пуерто-Рико у ніч на 17 грудня.

– Ми з великим нетерпінням чекаємо повернення наших конкурсанток, яких ми встигли полюбити, щоб поборотися за корону Міс світу, – сказала генеральний директор Miss World Джулія Морлі.

Як повідомляють організатори конкурсу, відкласти фіналу конкурсу вирішили після консультацій із вірусологами, медичними експертами та департаментом охорони здоров’я Пуерто-Рико.

– З учорашнього дня були вжиті додаткові заходи задля безпеки учасниць, знімальної групи та глядачів. Однак коли вранці були підтверджені додаткові випадки захворювань (на коронавірус, – Ред.), було вирішено відтермінувати проведення фіналу, – повідомляють представники Міс світу-2021.

Нині організатори запроваджують негайний карантин.

Учасниці та їхні представники зможуть повернутися додому лише після дозволу компетентних осіб.

Джерело: Miss World