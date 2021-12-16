Фінал конкурсу Міс світу-2021 естрено скасували за кілька годин до початку трансляції через хворобу учасниць.
Свято краси мало відбутися в Пуерто-Рико у ніч на 17 грудня.
– Ми з великим нетерпінням чекаємо повернення наших конкурсанток, яких ми встигли полюбити, щоб поборотися за корону Міс світу, – сказала генеральний директор Miss World Джулія Морлі.
Як повідомляють організатори конкурсу, відкласти фіналу конкурсу вирішили після консультацій із вірусологами, медичними експертами та департаментом охорони здоров’я Пуерто-Рико.
– З учорашнього дня були вжиті додаткові заходи задля безпеки учасниць, знімальної групи та глядачів. Однак коли вранці були підтверджені додаткові випадки захворювань (на коронавірус, – Ред.), було вирішено відтермінувати проведення фіналу, – повідомляють представники Міс світу-2021.
Нині організатори запроваджують негайний карантин.
Учасниці та їхні представники зможуть повернутися додому лише після дозволу компетентних осіб.
Джерело: Miss World