16 грудня відбудеться фінал Міс світу 2021. Це 70-й міжнародний конкурс краси, у якому дівчата борються за звання головної красуні та корону.

Де і коли відбудеться Міс світу 2021

Міс світу у 2021 році пройде у столиці Пуерто-Ріко Сан-Хуані в Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot. За київським часом конкурс розпочнеться 17 грудня о 01:00.

Спочатку захід мав відбутися наприкінці 2020 року, проте його перенесли на 2021 рік.

Колізей, розташований у Сан-Хуані, є найбільшою критою ареною в Пуерто-Ріко. Він може вмістити до 18, 5 тис. глядачів. Спочатку конкурс планували провести в іншому місці, проте через значний попит на квитки організатори обрали більш містке місце.

Формат Міс світу 2021

Міжнародний конкурс краси у 2021 році відбудеться в офлайн-форматі, однак буде онлайн-трансляція, тож подивитися його зможе кожен охочий.

У Пуерто-Ріко приїхали люди з безлічі країн, щоб повболівати за своїх представниць і підтримати їх.

Сама підготовка до конкурсу та відбірковий тур тривали близько місяця.

Учасниці Міс світу 2021 та хто представить Україну

За звання Міс світу 2021 у фіналі поборються представниці 32 країн. Від України на міжнародному конкурсі виступить 22-річна Олександра Яремчук.

Дівчина родом із Вінницької області, проте наразі мешкає у Києві. Олександра з дитинства професійно займалася танцями, також захоплюється спортом, психологією та займається тенісом.

Право представляти Україну на Міс світу 2021 Олександра отримала після того як виграла в Міс Україна, де боролася ще з 24 учасницями.

Детальніше про те, що відомо про Олександру Яремчук – читайте на Фактах ICTV.

Представниці України на Міс світу та місця

Варто зазначити, що представниці від України ніколи не займали перші місця на Міс світу, проте це свідчить лише про те, що в них були гідні конкурентки.

У 2019 році на конкурсі краси Україну представила Маргарита Паша. Дівчині вдалося увійти до топ-40, однак у топ-20 вона не потрапила, тому у фінальній боротьбі не брала участі.

У 2018 році від нашої країни поїхала Леоніла Гузь, однак у фінал їй також не вдалося пройти. У 2017 році – Поліна Ткач, якій вдалося потрапити до топ-40.

У 2016 році нашу країну на конкурсі представляла Олександра Кучеренко, проте їй не вдалося увійти до 20 півфіналісток. Аналогічною була ситуація і в 2015 році, коли Україну представляла Христина Столока.

Варто зазначити, що шлях представниці від України у 2021 році в Пуерто-Ріко був непростим. Так, участь Олександри Яремчук у Міс світу 2021 до останнього була під питанням, оскільки дівчині довго не видавали візу.

18 листопада стало відомо, що Олександра отримала візу до США і навіть показала свої перші вбрання для міжнародного конкурсу.

20 листопада дівчина вже вирушила до Пуерто-Ріко, де протягом усього часу готувалася до конкурсу.