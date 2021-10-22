21 жовтня відбувся конкурс краси Міс Україна. У заході взяли участь 25 красунь, які боролися за бажаний титул.

Переможницею конкурсу стала 22-річна Олександра Яремчук. Дівчина родом з Вінницької області, і зараз проживає і навчається в Києві. Олександра також успішно закінчила Київський економічний університет за спеціальністю Менеджмент бізнес організації.

Ще з юних років переможниця конкурсу пов’язала своє життя з танцями. За її словами, вона стана справжнім профі, і розвивала свій талант як в Україні, так і за її межами.

Крім танців, дівчина захоплюється спортом, а також віддає перевагу активному спосібу життя. Олександра також любить займатися тенісом, а у вільний час захоплюється психологією.

Нагадаємо, що дівчина отримала довгоочікувану ексклюзивну корону вартістю $3 млн. Цінність аксесуар має не тільки через велику вартість — прикрасу створив легендарний ювелір Джейкоб Арабо, який використовував біле золото і величезну кількість діамантів та сапфірів. Переможниця конкурсу також отримала 500 тис. грн.

Національний конкурс Міс Україна проводиться з 1991 року. Титул найкрасивішої дівчини країни досі зберігала Маргарита Паша.

Для Олександри перемога в Міс Україна не межа — у грудні дівчина представить нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World в Сан-Хуані, Пуерто-Ріко.

Фото: Олександра Яремчук