Мисс Украина 2021 Александра Яремчук, которая должна была представлять нашу страну на Мисс мира 2021, высказалась об отмене международного конкурса красоты.

По словам Яремчук, она сожалеет, что конкурс перенесли. В Instagram Александра опубликовала селфи. Девушка запечатлена на фоне природы Пуэрто-Рико, а на ее плечах красуется флаг Украины.

— Мероприятие отменили из-за ситуации с Covid-19. Это был очень сложный месяц как морально, так и физически. Разочарована и грустно, что столько времени, сил и энергии ушло на эту подготовку, — написала Александра под публикацией.

Финал конкурса Мисс мира 2021 экстренно отменили за несколько часов до начала трансляции из-за болезни участниц. Мероприятие должно было пройти в ночь на 17 декабря по киевскому времени.

По словам организаторов международного конкурса, финал решили отложить после консультаций с вирусологами, медицинскими экспертами и департаментом здравоохранения Пуэрто-Рико. Также ими был введен немедленный карантин.

Участницы смогут вернутся в свои страны только после соответствующего разрешения.

Стоит отметить, что изначально мероприятие должно было состояться еще в 2020 году. На какой срок перенесли его в этот раз — пока неизвестно.

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