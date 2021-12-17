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Сложно морально и физически: Александра Яремчук об отмене Мисс мира 2021

17 декабря 2021, 09:44
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Сложно морально и физически: Александра Яремчук об отмене Мисс мира 2021
Источник: Александра Яремчук

Мисс Украина 2021 Александра Яремчук, которая должна была представлять нашу страну на Мисс мира 2021, высказалась об отмене международного конкурса красоты.

По словам Яремчук, она сожалеет, что конкурс перенесли. В Instagram Александра опубликовала селфи. Девушка запечатлена на фоне природы Пуэрто-Рико, а на ее плечах красуется флаг Украины.

— Мероприятие отменили из-за ситуации с Covid-19. Это был очень сложный месяц как морально, так и физически. Разочарована и грустно, что столько времени, сил и энергии ушло на эту подготовку, — написала Александра под публикацией.

Финал конкурса Мисс мира 2021 экстренно отменили за несколько часов до начала трансляции из-за болезни участниц. Мероприятие должно было пройти в ночь на 17 декабря по киевскому времени.

По словам организаторов международного конкурса, финал решили отложить после консультаций с вирусологами, медицинскими экспертами и департаментом здравоохранения Пуэрто-Рико. Также ими был введен немедленный карантин.

Участницы смогут вернутся в свои страны только после соответствующего разрешения.

Стоит отметить, что изначально мероприятие должно было состояться еще в 2020 году. На какой срок перенесли его в этот раз — пока неизвестно.

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