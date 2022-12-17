Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Музика

Скільки українців проголосували за Tvorchi в Нацвідборі на Євробачення 2023

18 Грудня 2022, 00:10
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Нацвідбір на Євробачення
Джерело: Depositphotos

У додатку Дія з’явилися результати голосування глядачів у Нацвідборі на Євробачення 2023.

В опитуванні взяли участь 166 762 українців. Найбільшу кількість голосів вони віддали гурту Tvorchi – 54 041 (32,41%).

За Jerry Heil віддали свій голос 45 657 українців (27,38%), тоді як Krutь підтримали 33 614 осіб (20,16%).

Зараз дивляться
  • Fiinka – 11 109 голосів (6,66%)
  • Moisei – 5 393 голоси (3,23%)
  • 2Tone – 4 681 голос (2,81%)
  • Demchuk – 3 936 голосів (2,36%)
  • Tember Blanche – 3 411 голосів (2,05%)
  • OY Sound System – 2 496 голосів (1,50%)
  • Angelina – 2 424 голоси (1,45%)
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Скільки українців проголосували за Tvorchi в Нацвідборі на Євробачення 2023 / 2 зображення

Нагадаємо, представника України на Євробаченні 2023 обирали за результатами голосування глядачів і журі – 50 на 50.

Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна найбільшу кількість балів віддали Krutь (10), гурту Tvorchi (9) і Jerry Heil (8).

Читайте також:
TvorchiTvorchi про перемогу в Нацвідборі: На Євробаченні зробимо все можливе

У Ліверпулі Tvorchi представлять Україну з піснею Heart of Steel. Півфінали Євробачення 2023 заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал відбудеться 13 травня.

Теги
Jerry Heil Tvorchi Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь