У додатку Дія з’явилися результати голосування глядачів у Нацвідборі на Євробачення 2023.

В опитуванні взяли участь 166 762 українців. Найбільшу кількість голосів вони віддали гурту Tvorchi – 54 041 (32,41%).

За Jerry Heil віддали свій голос 45 657 українців (27,38%), тоді як Krutь підтримали 33 614 осіб (20,16%).

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Fiinka – 11 109 голосів (6,66%)

Moisei – 5 393 голоси (3,23%)

2Tone – 4 681 голос (2,81%)

Demchuk – 3 936 голосів (2,36%)

Tember Blanche – 3 411 голосів (2,05%)

OY Sound System – 2 496 голосів (1,50%)

Angelina – 2 424 голоси (1,45%)

Скільки українців проголосували за Tvorchi в Нацвідборі на Євробачення 2023 / 2 зображення

Нагадаємо, представника України на Євробаченні 2023 обирали за результатами голосування глядачів і журі – 50 на 50.

Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна найбільшу кількість балів віддали Krutь (10), гурту Tvorchi (9) і Jerry Heil (8).

У Ліверпулі Tvorchi представлять Україну з піснею Heart of Steel. Півфінали Євробачення 2023 заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал відбудеться 13 травня.