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Нацвідбір на Євробачення 2023: результати голосування глядачів і журі

17 Грудня 2022, 21:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нацвідбір на Євробачення 2023: результати голосування глядачів і журі
Джерело: Depositphotos

В Україні пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. Завдяки йому стало відомо, хто представить нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі в Ліверпулі.

За право стати представником України боролися 10 учасників, а саме – Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Переможця визначили журі та глядачі, їхні голоси розділилися 50 на 50.

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Судді Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна найбільшу кількість балів віддали Krutь, Tvorchi та Jerry Heil. Їх думку розділили і глядачі.

Учасник Судді Глядачі Всього
1 Moisei 1 6 7
2 OY Sound System 5 2 7
3 Demchuk 7 4 11
4 Jerry Heil 8 9 17
5 Fiinka 6 7 13
6 Krutь 10 8 18
7 Tember Blanche 2 3 5
8 Angelina 3 1 4
9 2Tone 4 5 9
10 Tvorchi 9 10 19

Зазначимо, що в цьому році глядачі вперше могли проголосувати за вподобаного учасника за допомогою додатку Дія.

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