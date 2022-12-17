В приложении Дія появились результаты голосования зрителей в Нацотборе на Евровидение 2023.

В опросе приняли участие 166 762 украинца. Наибольшее количество голосов они отдали группе Tvorchi – 54 041 (32,41%).

За Jerry Heil отдали свой голос 45 657 украинцев (27,38%), тогда как Krutь поддержали 33 614 человек (20,16%).

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Angelina – 2 424 голоса (1,45%)

Сколько украинцев проголосовали за Tvorchi в Нацотборе на Евровидение 2023 / 2 images

Напомним, представителя Украины на Евровидении 2023 выбирали по результатам голосования зрителей и жюри — 50 на 50.

Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина наибольшее количество баллов отдали Krutь (10), группе Tvorchi (9) и Jerry Heil (8).

В Ливерпуле Tvorchi представят Украину с песней Heart of Steel. Полуфиналы Евровидения 2023 запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал состоится 13 мая.