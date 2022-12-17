Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Музыка

Сколько украинцев проголосовали за Tvorchi в Нацотборе на Евровидение 2023

18 декабря 2022, 00:10
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Нацвідбір на Євробачення
Источник: Depositphotos

В приложении Дія появились результаты голосования зрителей в Нацотборе на Евровидение 2023.

В опросе приняли участие 166 762 украинца. Наибольшее количество голосов они отдали группе Tvorchi – 54 041 (32,41%).

За Jerry Heil отдали свой голос 45 657 украинцев (27,38%), тогда как Krutь поддержали 33 614 человек (20,16%).

Сейчас смотрят
  • Fiinka – 11 109 голосов (6,66%)
  • Moisei – 5 393 голоса (3,23%)
  • 2Tone – 4 681 голос (2,81%)
  • Demchuk – 3 936 голосов (2,36%)
  • Tember Blanche – 3 411 голосов (2,05%)
  • OY Sound System – 2 496 голосов (1,50%)
  • Angelina – 2 424 голоса (1,45%)
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Нацвідбір на Євробачення - Дія
Сколько украинцев проголосовали за Tvorchi в Нацотборе на Евровидение 2023 / 2 images

Напомним, представителя Украины на Евровидении 2023 выбирали по результатам голосования зрителей и жюри — 50 на 50.

Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина наибольшее количество баллов отдали Krutь (10), группе Tvorchi (9) и Jerry Heil (8).

Читайте также:
TvorchiTvorchi о победе в Нацотборе: На Евровидении сделаем все возможное

В Ливерпуле Tvorchi представят Украину с песней Heart of Steel. Полуфиналы Евровидения 2023 запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал состоится 13 мая.

Теги
Jerry Heil Tvorchi Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь