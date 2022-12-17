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Tvorchi про перемогу в Нацвідборі: На Євробаченні зробимо все можливе

17 Грудня 2022, 22:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Tvorchi

Гурт Tvorchi прокоментував свою перемогу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023. Учасники колективу – Ендрю і Джеффрі представлять нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі в Ліверпулі з піснею Heart of Steel.

За словами Ендрю, емоції у них зашкалюють, тому як правильно описати цей стан – вони не знають. Він висловив подяку кожному глядачеві, хто віддав свій голос за їхню творчість.

– Для нас це велика відповідальність, щоб показати нашу країну сильною і незламною, – зазначив Ендрю.

Юлія Саніна, яка входила до складу журі Нацвідбору, порадила хлопцям попрацювати над приспівом пісні. Tvorchi кажуть, подумають про це, але трохи згодом, адже вони тільки дізналися про свою перемогу.

Зараз дивляться

У свою чергу Ендрю додав, вони зроблять все можливе, щоб гідно представити Україну в Ліверпулі і щоб на них усі дивилися і брали приклад.

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За право представляти Україну на Євробаченні боролися 10 учасників. Варто зазначити, що у Tvorchi були дійсно гідні конкуренти: Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone.

Однак глядачі саме Tvorchi віддали максимум балів – 10, від журі гурту дісталося – 9. Результати голосування у Нацвідборі на Євробачення 2023 – дивіться на Фактах ICTV.

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