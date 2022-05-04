Український актор Дмитро Ступка вперше розповів про розлучення зі стилісткою Поліною Логуновою.

За словами артиста, вони розійшлися 31 грудня. Ступка каже, що Поліна знайшла іншого ще коли вони були разом, хоча й зараз досі офіційно не розведені.

– Познайомилася з американцем і сказала: Дімо, я тебе більше не кохаю, – згадує актор.

Дмитро додав, що проти нічого немає, оскільки це життя Логунової.

– Я насправді нічого не маю проти, це її життя, її вибір. Я не можу дати їй того, що вона хоче зараз, а та людина може. Тому вона зробила такий вибір, їй так комфортніше, вона його любить. Може закохалася з першого погляду, та й все, — сказав Ступка.

Актор зізнався, що спочатку переживав, проте зараз у них нормальні стосунки, які вони зберегли заради спільної доньки Богдани.

– Я плакав дуже багато. Мені кепсько було. І з цього приводу, і через те, що я не бачу своєї дитини. Тому що я приходив додому, вона постійно бігла до мене на руки. Вона мене дуже любить, я її дуже люблю. І, звісно, мені було дуже погано і прикро, що я не житиму з донькою і не бачитиму, як вона росте, – зізнався він.

Ступка додав, що Логунова не перешкоджає спілкуванню доньки з ним. У майбутньому дівчинка приїжджатиме зі США до України.

Про те, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова розлучилися, стало відомо в квітні. Вони перебували в шлюбі шість років. З 2021 року переїхали жити до США, де стилістка з донькою залишаються і зараз.

Через кілька тижнів Логунова показала нового бойфренда, який виявився американцем. Також вона продемонструвала шикарну каблучку і повідомила про заручини.

Фото: Дмитро Ступка