Колишня дружина актора Дмитра Ступки, стиліст Поліна Логунова, показала свого нового коханого.

Про розлучення Дмитра Ступки та Поліни Логунової стало відомо тиждень тому. Пара запевнила, що залишилась друзями та подаватиме приклад того, як колишньому подружжю можна зберегти гарні стосунки.

Ступка та Логунова були у шлюбі шість років і виховують доньку Богдану. З 2021 року вони проживали в США.

Цікаво, що разом із новинами про розлучення, Логунова засвітила шикарну каблучку, зауваживши, що вона не від Дмитра.

Уже за кілька днів Логунова натякнула підписникам, що збирається заміж вдруге. Втім особистість нового обранця вона не розкрила.