Украинский актер Дмитрий Ступка впервые рассказал о разводе со стилистом Полиной Логуновой.

По словам артиста, они разошлись 31 декабря. Ступка говорит, что Полина нашла другого еще когда они были вместе, хоть и сейчас официально еще не разведены.

— Познакомилась с американцем и сказала: Дима, я тебя больше не люблю, — вспоминает актер.

Дмитрий добавил, что против ничего не имеет, поскольку это жизнь Логуновой.

— Я на самом деле ничего не имею против, это ее жизнь, ее выбор. Я не могу дать ей того, что она хочет сейчас, а тот человек может. Поэтому она сделала такой выбор, ей так комфортнее, она его любит. Может влюбилась с первого взгляда, вот и все, — сказал Ступка.

Актер признался, первое время переживал, однако сейчас у них нормальные отношения, которые они сохранили ради общей дочери Богданы.

— Я плакал очень много. Мне хреново было. И по этому поводу и из-за того, что я не вижу своего ребенка. Потому что я приходил домой – она постоянно бежала ко мне на руки. Она меня очень любит, я ее очень люблю. И конечно мне было очень плохо и досадно, что я не буду жить с дочкой и не буду видеть, как она растет, — признался он.

Ступка добавил, что Логунова не препятствует общению дочери с ним. В будущем девочка будет приезжать из США в Украину.

О том, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова развелись, стало известно в апреле. Они пробыли в браке шесть лет. С 2021 года переехали жить в США, где стилист с дочерью остается и сейчас.

Спустя пару недель, Логунова показала нового бойфренда, который оказался американцем. Также она продемонстрировала шикарное кольцо и сообщила о помолвке.

Фото: Дмитрий Ступка