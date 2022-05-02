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Стало очевидно, що нарізно краще: Логунова про розлучення зі Ступкою

2 Травня 2022, 16:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Поліна Логунова

Блогерка та стилістка Поліна Логунова розповіла, чому вони з українським актором Дмитром Ступкою розлучилися.

За словами Логунової, наразі вони на фінішній прямій – їм залишилося підписати документи про розлучення. Каже, причини назвати не може, бо думає про спільну доньку Богдану.

– Вона виросте, щось читатиме. Нічого поганого говорити про тата не хочу. Впевнена, що незважаючи на якісь внутрішні образи, Діма про мене теж говоритиме чи добре, чи ніяк… Не зійшлися характерами, щось на кшталт такого. Якийсь час до цього йшло і ми просто зрозуміли, що краще буде окремо і в якийсь момент це стало очевидним, – сказала Поліна.

Логунова зізналася, що вони роз’їхалися в січні.

Про те, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова розлучилися, стало відомо в квітні. Вони перебували в шлюбі шість років.

Згодом стиліст одразу ж натякнула на нове заміжжя, засвітивши розкішну каблучку.

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Фото: Поліна Логунова

Джерело
Зірковий шлях
Теги
Дмитро Ступка, Поліна Логунова
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