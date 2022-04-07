Актор Дмитро Ступка та модель Поліна Логунова розлучилися через шість років шлюбу.

В Instagram-stories модель повідомила, що вони більше не чоловік та дружина, проте їм вдалося зберегти дружні стосунки.

– Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися чудовими друзями та люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти справді дружню атмосферу. Ми подаватимемо приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки, – написала Поліна.

Ба більше, модель похвалилася дорогоцінною каблучкою на пальці, проте, відповідаючи на запитання підписників, сказала, що воно не від колишнього чоловіка. Можливо, Логунова вже має нового шанувальника.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися в 2016 році, в 2017 році в них народилася донька Богдана. В 2021 році подружжя переїхало до США.

Сам актор наразі перебуває у Варшаві, де займається волонтерською діяльністю.

Раніше про розлучення оголосили Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Закохані були одружені сім років.

Фото: Дмитро Ступка