Блогерка Катерина Репяхова висловилася щодо вилучення спецперепустки у свого чоловіка Віктора Павліка.

За словами блогерки, Павлік отримав перепустку для проїзду Південним мостом вже давно. А те, що усі розцінили документ як подарунок для неї – хибна думка.

Відповідаючи на коментарі підписників в Instagram, Реп’яхова заявила, що поліція забрала документ для перевірки на справжність.

– Ви послухайте відео і що я в ньому кажу, там мови про подарунок у вигляді перепустки не йшло. Ця перепустка чоловіка, яку він має дуже давно. І її забрали задля перевірки справжності, патрульні поліції не повноважні сходу виявити як, ким, навіщо була видана перепустка і чи взагалі вона справжня, – написала дружина Павліка.

Нагадаємо, що Віктор Павлік потрапив у скандал через спецперепустку, якою хизувався у сторіз Катерини Репяхової.

На короткому відео можна побачити, як подружжя їхало Південним мостом у Києві, що з літа 2022 року закритий для особистого транспорту громадян.

Репяхова сказала, що чоловік зробив їй такий подарунок, і його не кожен може собі дозволити.

Після того, як ситуація набула розголосу у мережі, поліція Києва вилучила у Павліка спецперепустку.