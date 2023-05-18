Скандал навколо Віктора Павліка зі спецперепусткою триває – у Німеччині скасували благодійний концерт. Про це заявила організаторка концерту Діана Янушкевич, яка відповідала за проведення заходу в Берліні.

Так, концерт Віктора Павліка мав відбутися 4 червня в Берліні, і квитки на його виступи продавали за €28, що трохи більше 1,1 тис. грн. Однак, виступу артиста не судилося збутися. Зараз Павліку шукають заміну.

– У зв’язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16-17 травня, організатори ухвалили рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто виступатиме на благодійному концерті ми повідомимо пізніше, – заявила Діана.

Нагадаємо, що Віктор Павлік потрапив у скандал через спецперепустку, якою хизувався на камеру під час їзди закритим Південним мостом. 16 травня його дружина Катя Репяхова сказала, що Віктор зробив їй такий подарунок, і його не кожен собі може дозволити. Після осуду з боку суспільства пара визнала свою неправоту, а вже 17 травня стало відомо, що у Павліка забрали спецперепустку.

Сам артист заявив, що документ потрібен йому через особливості роботи – він пізно повертається додому, і перепустка потрібна для їзди в комендантську годину.