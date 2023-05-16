Музыкант Виктор Павлик нарвался на критику из-за “пропуска для избранных”. Его жена Катя Репяхова показала привилегии артиста в виде документа.

Так, ролик появился в Stories блогерши. На коротком видео можно увидеть, как Катя и Виктор мчатся по Южному мосту в Киеве, который с лета 2022 года закрыт для личного транспорта граждан.

— Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж мне дарит такие романтические подарки, — заявила Катя на видео.

Похоже, что этот пропуск Павлик подарил своей жене, у которой тоже есть авто.

Так, мост открыт только для общественного транспорта, спецтранспорта, транзитного грузового и авто со спецпропусками. Именно таким документом Виктор Павлик и хвастается на камеру, при этом держа вторую руку на руле. Примечательно, что на видео видно нарушение ПДД со стороны певца — водитель не пристегнут, и двигается по мосту на немалой скорости. Напомним, что за непристегнутый ремень безопасности в Украине предусмотрен штраф в 510 грн.

Впрочем, сейчас на странице Репяховой такого видео нет. Пользователи сети уже отреагировали на подобные поступки артиста:

Господи, дно пробивается тупостью… так по-тупому спалиться. Кто выписывает эти пропуски?

Пацаны воюют, а эти бл**и понтуются пропусками.

Зайка захотела, Витя купил. Еще и в инсту залили. Жесть.

Спустя время Репяхова сделала свою Instagram-страницу приватной, скрыв публикации от тех, кто не подписан на нее.

Напомним, что в апреле жена Павлика купила новенькую Audi Q3 Sportback прямо из салона. Новый внедорожник обошелся ей в $50 тыс.