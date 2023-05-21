Блогер Екатерина Репяхова высказалась относительно изъятия спецпропуска у своего мужа Виктора Павлика.

Отвечая на комментарии подписчиков в Instagram, Репяхова заявила, что полиция забрала документ для проверки на подлинность.

По словам блогера, Павлик получил пропуск для проезда по Южному мосту уже давно. А то, что все расценили документ как подарок для нее — ошибочное мнение.

— Вы послушайте видео и что я в нем говорю, там речи о подарке в виде пропуска не шло. Это пропуск мужа, который у него есть очень давно. И его забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не полномочны сходу выявить как, кем, зачем был выдан пропуск и вообще настоящий ли он, — написала жена Павлика.

Напомним, что Виктор Павлик попал в скандал из-за спецпропуска, которым хвастался в сториз Екатерины Репяховой.

На коротком ролике можно увидеть, как супруги ехали по Южному мосту в Киеве, который с лета 2022 года закрыт для личного транспорта граждан.

Репяхова сказала, что муж сделал ей такой подарок, и его не каждый может себе позволить.

После того, как ситуация получила огласку в сети, полиция Киева изъяла у Павлика спецпропуск.