В артиста Віктора Павліка відібрали спецперепустку, завдяки якій він зі своєю дружиною міг їздити на авто закритим Південним мостом у Києві. Про це заявили в МВС, нагадавши зайвий раз про заборони на зйомку стратегічно важливого об’єкта.

– Поліція Києва вилучила спецперепустку у співака Віктора Павліка, який до цього вихвалявся нею в соцмережах, проїжджаючи один із мостів столиці, – заявили в МВС.

На знімку також видно, що троє представників поліції ведуть бесіду з артистом – судячи з фото, це сталося пізно вночі ще 16 травня, через кілька годин після появи скандалу.

У МВС нагадали, що Південний міст нині є стратегічним об’єктом, заради чого його і перекрили для приватного транспорту жителів і гостей столиці.

Сам Павлік уже прокоментував інцидент – він зізнався, що дуже шкодує, і пояснив, для чого йому потрібен цей документ.

– Це просто перепустка на комендантську годину – часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів на підтримку ЗСУ. Та все вийшло так, як людям цього хочеться. Це мій документ, а не дружини, а під подарунком вона мала на увазі саму поїздку через міст, а не документ. Коротше, невдало пожартувала… Але це ж неможливо всім пояснити, – зізнався співак.

Нагадаємо, що Павлік потрапив у скандал через спецперепустку, якою він похизувався в ролику дружини, Каті Репяхової. На короткому відео можна побачити, як Катя і Віктор мчать Південним мостом у Києві, що з літа 2022 року закритий для особистого транспорту громадян. Артист показує документ на камеру, до того ж, він не пристебнутий. Користувачі мережі негативно на це відреагували – Репяхова визнала свою неправоту, а тепер і Павлік пояснив, що то був просто невдалий жарт.