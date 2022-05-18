Несмотря на отличный номер Kalush Orchestra и победу Украины на Евровидении 2022, без скандала не обошлось и в этот раз. В эпицентре событий оказались члены украинского жюри, которые поставили представителю Польши ноль баллов.

Пользователи сети такой результат расценили как “измену”, поскольку именно Польша больше всего поддержала украинцев во время полномасштабной войны.

Факты ICTV решили разобраться, по какому принципу голосуют судьи и действительно ли Евровидение вне политики.

Кто был в составе жюри и как проходило голосование

Членов жюри, которые оценивали участников Евровидения 2022, выбирал национальный Суспільний мовник. По правилам конкурса, ежегодно пятерка судей меняется, а дважды быть в жюри нельзя. В этом году выступления участников от Украины оценивали:

Вадим Лисица — продюсер, звукорежиссер,

Андрей Капраль — солист вокальной формации Пиккардийская терция,

Ирина Федишин – певица,

Андрей Яцкив – художественный руководитель академического инструментального ансамбля Высокий Замок,

Лукьян Галкин – исполнительный продюсер телеканала UA: Культура.

Члены жюри выставляли оценки в преддверии финала. Все были в одном помещении, но голосовали по отдельности. Обсуждать поставленные оценки они не имели права. За соблюдением этих правил внимательно следили юрист и нотариус.

Затем оценки отправляли организаторам конкурса, и уже в прямом эфире все могли услышать общий результат.

Как оказалось, представителю Польши судьи поставили 0 баллов. В то же время, украинские зрители певцу из соседней страны отдали максимальные оценки.

Польшу представлял Ochman с лирической песней River. В финале артист занял 14-е место.

Как получился ноль для Польши

Сразу после финала Евровидения 2022 члены жюри от Украины начали оправдываться за свои оценки и искать этому хоть какое-то объяснение.

Певица Ирина Федишин, несмотря на установленные правила, даже опубликовала листок с результатами голосования. По словам артистки, она поставила полякам 10 баллов, поэтому не понимает, как в итоге получился ноль.

– Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши – 10, – написала она.

Как оказалось, система голосования на Евровидении предполагает не баллы, а рейтингование стран.

То есть, каждый член жюри распределяет участников по рейтингу, где на первое место ставит лучшего исполнителя, а на 24 — самого худшего. Затем все позиции суммируются, и выводится средний результат. Четырнадцать стран, оказавшихся самыми низкими в рейтинге, не получают ни одного балла.

Таким образом, Федишин поставила певца из Польши на 10 место из 24. Перед началом голосования все члены жюри были проинформированы о правилах, поэтому сбросить все на недоразумение у них не получилось.

На официальном сайте Евровидения можно увидеть, что жюри из Украины на первое место поставили Великобританию, и в результате она получила 12 баллов. Чехию поставили на 10 место в рейтинге, и она получила 1 балл.

В общем, результаты голосования жюри от Украины таковы:

Великобритания – 12 баллов

Португалия – 10 баллов

Нидерланды – 8 баллов

Греция – 7 баллов

Швейцария – 6 баллов

Азербайджан – 5 баллов

Швеция – 4 балла

Австралия – 3 балла

Армения – 2 балла

Чехия – 1 балл

Реакция и оправдание жюри

После волны хейта, с которой столкнулись члены украинского жюри, они начали разъяснять свою позицию.

Глава жюри Вадим Лисица извинился перед польским народом и заявил, что на Евровидении оценивал номер и выступление артистов, не учитывая политического подтекста.

– Я не знал, каким будет результат, сам увидел его во время прямого эфира. Я извиняюсь перед польским народом. Все сделано честно и прозрачно, я ничего изменить не могу, – сказал Лисица.

По словам Андрея Карпаля, он поставил исполнителя из Польши на седьмое место, потому был уверен, что он попадет в десятку.

– Ни один член жюри не хотел занизить бал полякам. Я поставил Польшу на 7 место из 24. А первое поставил Британии, потому что мне кажется, что Британия показала качество, — заявил он.

Через несколько дней после завершения финала певица Ирина Федишин назвала низкий балл для представителя Польши “спланированной информационной провокацией врага”.

– Украина поставила от жюри 12 баллов Великобритании и от зрителей 12 баллов Польше. А все остальное, это – спланированная информационная провокация от наших врагов, чтобы нас рассорить. Бот-атаки, подогревавшие эту ситуацию, были направлены на деструктив, чтобы поглотить внимание людей, нивелировать радость нашей победы и заставить забыть другие важные темы. Не поддавайтесь этому! – написала она.

Может ли быть искусство вне политики во время войны

Евровидение позиционирует себя как аполитичный конкурс. На сцене запрещены какие-либо политические высказывания, поскольку целью мероприятия является объединение всех стран.

Однако именно организаторы Евровидения одни из первых отреагировали на полномасштабную войну в Украине. Они исключили из конкурса страну-агрессора Россию, продемонстрировав свою поддержку украинскому народу.

А во время шоу на сцене в Турине участники из разных стран пытались выразить свою солидарность с помощью скрытых месседжей.

В то же время, жюри от Украины во время оценивания решило закрыть глаза на политический аспект и поддержку, которую украинцы получили от соседней Польши.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что во время войны в центре Европы недопустимо исключить политическую составляющую.

– Я думаю, это объективная оценка членов жюри выступления польского исполнителя. Но это была ошибка с точки зрения того, что нельзя было не принимать во внимание общественный резонанс, который мог возникнуть из-за недооценки исполнителей из Польши и стран Балтики. Несмотря на то, что оргкомитет хочет максимально отвергнуть политическую составляющую, в год, когда идет война в Европе, этого не имеет права делать никто, в том числе и украинское жюри. Они просто не додумались до этого очевидного факта, – сказал он.

Как оказалось, подобные случаи на Евровидении не в первый раз. В прошлом году Игорь Кондратюк также получил порцию хейта из-за того, что не поставил высокую оценку исполнителю из Литвы.

— Тогда я легкомысленно отнесся к этому и поставил оценку с учетом своего профессионального вкуса. В итоге получилось так, что Литва не получила ни одного балла. Зрители мне сделали втык за то, что я не принял во внимание политическую составляющую в голосовании в такое время. Поэтому в этом случае профессионализм должен быть ориентирован и на политическую составляющую, — добавил он.

По словам телеведущего, полякам не о чем беспокоиться, поскольку украинские зрители дали представителю их страны 12 баллов.

В общем, недоразумение с баллами от жюри может стать настоящим уроком для всех деятелей искусства Украины. Однако Кондратюк добавил, что скандалы и недоразумения на Евровидении будут всегда, поскольку есть множество нюансов, которыми и в дальнейшем будут пренебрегать.