Українська співачка Ірина Федишин розповіла про участь у музичному конкурсі Євробачення 2022 у ролі судді. В ефірі телемарафону зірка озвучила свою думку щодо голосування, через яке в мережі спалахнув справжній скандал.

– Я вдячна всім, хто віддав голос за Україну, і хочу привітати гурт Kalush з перемогою. Ви не побоялися сказати всьому світу про те, що Україні потрібна допомога — це набагато важливіше за перемогу, – розповіла Федишин.

Співачка додала, що зіткнулася з величезною кількістю хейту через те, що члени журі України поставили за виступ учасникам Польщі нуль балів.

– З огляду на ситуацію в Україні було неправильно виставляти журі, яке оцінює інші країни. Як саме відбувалося виставлення оцінок – ми не мали права коментувати та обговорювати, бо біля нас сидів нотаріус. Після всього цього хейту я показала аркуш із оцінками, хоч я й не мала права це робити, – розповіла Федишин.

На аркуші з оцінками видно, що Ірина поставила Польщі 10 балів.

Знаменитість додала, що до України зараз дуже багато несправедливості у світі.