Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Моя совість чиста: Ірина Федишин про бали за виступ Польщі на Євробаченні

15 Травня 2022, 15:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про участь у музичному конкурсі Євробачення 2022 у ролі судді. В ефірі телемарафону зірка озвучила свою думку щодо голосування, через яке в мережі спалахнув справжній скандал.

– Я вдячна всім, хто віддав голос за Україну, і хочу привітати гурт Kalush з перемогою. Ви не побоялися сказати всьому світу про те, що Україні потрібна допомога — це набагато важливіше за перемогу, – розповіла Федишин.

Співачка додала, що зіткнулася з величезною кількістю хейту через те, що члени журі України поставили за виступ учасникам Польщі нуль балів.

– З огляду на ситуацію в Україні було неправильно виставляти журі, яке оцінює інші країни. Як саме відбувалося виставлення оцінок – ми не мали права коментувати та обговорювати, бо біля нас сидів нотаріус. Після всього цього хейту я показала аркуш із оцінками, хоч я й не мала права це робити, – розповіла Федишин.

На аркуші з оцінками видно, що Ірина поставила Польщі 10 балів.

Знаменитість додала, що до України зараз дуже багато несправедливості у світі.

– Мені дуже шкода і дуже соромно за всю цю ситуацію з Польщею, але моя совість чиста. Я не хочу виправдовуватися, бо я поставила свої бали Польщі. Друзі, найважливіше у цьому світі – це любов, підтримка близьких та сім’я.

Читайте також:
Моя совість чиста: Ірина Федишин про бали за виступ Польщі на ЄвробаченніП’ять людей – не вся нація: українці обурені оцінками для Польщі на Євробаченні 2022

Теги
Євробачення, Ірина Федишин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь