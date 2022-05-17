Український телеведучий і коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко висловився щодо ризику дискваліфікації України та скандалу з балами.

Тимур зазначив, що цьогоріч Євробачення неабияк довело свою важливість у світовому суспільстві, оскільки конкурс дотримується цінностей, які декларує.

– Євробачення одним із перших зі світових організацій відреагувало на широкомасштабне вторгнення Росії. Ще тоді своїм рішенням вони продемонстрували, що дотримуються цінностей, які декларують. Цьогорічне шоу було найтеплішим за всю історію конкурсу, стільки прихованих сигналів і відкритих меседжів не було ніколи. Євробачення довело те, що з усіх великих світових організацій, вони дієві. Вони дієвіші за ООН, – сказав він.

Мірошниченко додав, що слова Kalush Orchestra щодо Маріуполя не мали політичного підтексту, оскільки це був заклик до життя.

– Звісно, коли зазвучала ця фраза я дуже запереживав, я не хотів би, щоб через ці 5 секунд щось змінилося. З іншого боку, я розумію, що тільки заради цих 5 секунд потрібно було їхати сюди і це робити, тому що результат був шалений. Запит на Азовсталь, розуміння того, що відбувається у найстрашнішому місці на планеті Земля – це безцінно. Це був заклик до життя, тому про яку дискваліфікацію тут взагалі можна говорити? – сказав він.

За словами Тимура, українське журі не справедливо поставило виконавцю з Польщі нуль балів, оскільки його виступ був крутим і з цікавою постановкою.

– Журі мають працювати без симпатії та комплементарності навіть у таких умовах. Виконавець з Польщі був крутим і з потужним вокалом, цікавою постановкою. У моєму особистому топі, поляк був у топ-10. Але навіщо колупати і розганяти цю зраду, якщо мільйони українців дали свої 12 балів полякам і навіщо колупати те, що п’ять українців не зробили? – сказав Мірошниченко.