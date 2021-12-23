Український співак Віктор Павлік помирився з дружиною після сварки.

На особистій сторінці в Instagram Катерина Реп’яхова заявила, що завдяки кризі їхня сім’я стала міцнішою. Тепер пара готова разом йти до спільних мрій та цілей.

– Криза у стосунках має два очевидні напрямки свого вирішення: пара може завершити своє існування і розійтися, або вийти на більш високий рівень стосунків. Ми часто забуваємо про другий варіант і просто лякаємося кризи як явища, але, стоячи на місці, складніше зробити стрибок, ніж якщо ви розбіжитесь, – написала Катерина.

Реп’яхова додала, що багато пар розпадаються через накопичені образи, непорозуміння та страх заявити про свої бажання.

– Як важливо говорити, як важливо чути! Цьому я довгі роки вчила свого чоловіка. Йдемо далі! До наших цілей та мрій, – підсумувала Реп’яхова.

Нагадаємо, що не так давно дружина Віктора Павліка повідомила про сварку з чоловіком. Катерина Реп’яхова у сльозах заявила, що співак її образив і вона не впевнена, що після цього вони залишаться разом.

Згодом блогерка розповіла, що причиною сварки стали минулі стосунки Віктора, в яких він почувався винним в усіх гріхах. Проте артист готовий працювати над цим почуттям провини з психологом заради збереження шлюбу.

Варто додати, що Реп’яхова подала позов до суду проти колишньої дружини співака, однак її заяву відхилили через неправильне оформлення документа.