Украинский певец Виктор Павлик помирился с супругой после ссоры.

На личной странице в Instagram Екатерина Репяхова заявила, что благодаря кризису их семья стала крепче. Теперь пара готова вместе идти к общим мечтам и целям.

— Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего решения: пара может завершить свое существование и разойтись, или выйти на более высокий уровень отношений. Мы часто забываем о втором варианте и просто пугаемся кризиса как явления, но, стоя на месте, сложнее совершить прыжок, чем если вы разбежитесь, – написала Екатерина.

Репяхова добавила, что многие пары распадаются из-за накопившихся обид, недоразумений и страха заявить о своих желаниях.

– Как важно говорить, как важно слышать! Этому я долгие годы учила мужа. Идем дальше! К нашим целям и мечтам, — подытожила Репяхова.

Напомним, что недавно жена Виктора Павлика сообщила о ссоре с мужем. Екатерина Репяхова в слезах заявила, что певец ее обидел, и она не уверена, что после этого они останутся вместе.

Впоследствии блогерша рассказала, что причиной ссоры стали прошлые отношения Виктора, в которых он чувствовал себя виновным во всех грехах. Однако артист готов работать над этим чувством вины с психологом ради сохранения брака.

Следует добавить, что Репяхова подала иск в суд против бывшей жены певца, однако ее заявление отклонили из-за неправильного оформления документа.