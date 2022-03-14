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Швеція передасть Україні гроші, зібрані у відборі на Євробачення 2022

14 Березня 2022, 11:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Швеція передасть Україні гроші, зібрані у відборі на Євробачення 2022
Джерело: Depositphotos

12 березня в Швеції відбувся фінал музичного конкурсу Melodifestivalen 2022 – нацвідбір на Євробачення 2022. Телекомпанія SVT оголосила, що всі гроші, зібрані під час голосування в фіналі, будуть надіслані Україні.

– У світлі недавніх подій, що відбулися після вторгнення Росії в Україну, SVT оголосила, що гроші, зібрані для благодійної організації Radiohjälpen від голосування в фіналі Melodifestivalen 2022, будуть передані Україні, – повідомило видання Eurovoix.

У фіналі нацвідбору на Євробачення 2022 від Швеції глядачі перерахували на підтримку фіналістів 1 395 424 шведські крони (понад 4 млн грн).

Раніше українська співачка Джамала зібрала €67 млн на підтримку ЗСУ на нацвідборі на Євробачення 2022 від Німеччини.

Із 24 лютого Україну підтримує весь цивілізований світ. Тоді Росія напала на нашу країну. Також за мир в Україні виступають всесвітньо відомі люди та популярні бренди.

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Безліч селебриті та організацій переслали нашій країні благодійну допомогу – як фінансову, так і гуманітарну. А деякі зірки взагалі виявили бажання прийняти біженців. Так, британський актор Бенедикт Камбербетч готовий прийняти біженців із України у своєму будинку.

Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Дома для України).

Теги
Благодійність , Війна в Україні , Швеція
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