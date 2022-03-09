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Розумію, для чого це роблю: як Джамала однією піснею зібрала €67 млн для ЗСУ

9 Березня 2022, 12:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джамала

Українська співачка Джамала розповіла про збір коштів на концертах та допомогу Україні. Її виступ у Німеччині зібрав €67 млн ​​на підтримку ЗСУ. В ефірі ICTV знаменитість розповіла, як їй це вдалося, а також про подальші плани.

– Це був не просто концерт – це нацвідбір на Євробачення 2022 року. Важливо, що це звичайні люди, які проголосували за нас своїми грошима та висловили свою підтримку. Я співала лише пісню 1944, і погодилася на участь у цій акції для підтримки України. Аналогічний захід був у Румунії, а завтра я лечу до Литви. Це все наші партнери, котрі підтримують не просто словами. Допомогу дають звичайні люди – на відміну від політиків, вони допомагають прямо зараз, – розповіла Джамала.

Також співачка додала, що дуже складно зараз дітям. Для них це все нове, вони бояться та постійно плачуть.

– Я постійно їжджу на інтерв’ю і розумію, для чого це роблю. Я хочу всім людям висловити подяку, і вірю, що якщо ми будемо до кінця разом – ми скоро всі повернемось додому, – додала знаменитість.

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