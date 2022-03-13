Британський актор Бенедикт Камбербетч готовий прийняти біженців з України у своєму будинку. Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine (Будинки для України).

Про це актор заявив у коментарі Sky News на червоній доріжці перед врученням премії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).

– Це справді шокуючий час — бути європейцем, який перебуває за дві з половиною години польоту від України. Це те, що нависло над нами, – сказав актор.

Камбербетч прийшов на церемонію зі значком у кольорах прапора України.

– Нам усім потрібно робити більше, ніж просто носити значок. Кожен має зробити все, що в його силах. Рекордна кількість людей запропонувала поселити біженців у своїх будинках, і я сподіваюся приєднатися до їхніх лав, – додав Бенедикт.

До слова, програма Homes for Ukraine дозволить мешканцям Великої Британії, благодійним організаціям, компаніям та громадським групам пропонувати житло біженцям, які хочуть приїхати в країну, навіть якщо у них немає сімейних зв’язків.

Раніше Бенедикт Камбербетч підтримав Україну на кінофестивалі Santa Barbara International Film Festival. Під час отримання нагороди він показав публіці прапор синьо-жовтий прапор.