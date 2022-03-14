12 марта в Швеции состоялся финал музыкального конкурса Melodifestivalen 2022 — нацотбор на Евровидение 2022. Телекомпания SVT объявила, что все деньги, собранные во время голосования в финале, будут отправлены Украине.

— В свете недавних событий, последовавших за вторжением России в Украину, SVT объявила, что деньги, собранные для благотворительной организации Radiohjälpen от голосования в финале Melodifestivalen 2022, будут переданы Украине, — сообщило издание Eurovoix.

В финале нацотбора на Евровидение 2022 от Швеции зрители перечислили в поддержку финалистов 1 395 424 шведских крон (более 4 млн грн).

Ранее украинская певица Джамала собрала €67 млн на поддержку ВСУ на нацотборе на Евровидение 2022 от Германии.

С 24 февраля Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Тогда Россия напала на нашу страну. Также за мир в Украине выступают всемирно известные люди и популярные бренды.

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Множество селебрити и организаций перевело нашей стране благотворительную помощь — как финансовую, так и гуманитарную. А некоторые звезды и вовсе выразили желание принять беженцев. Так, британский актер Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев из Украины в своем доме.

Таким образом он хочет присоединиться к правительственной программе Великобритании Homes for Ukraine (Дома для Украины).