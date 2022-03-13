Всесвітньо відомий діджей Armin van Buuren виступив у Бухаресті на підтримку України. Так, музикант вийшов на сцену з українським прапором, а на екранах зображувалась наша символіка та національні кольори.

Свою підтримку нідерландський діджей показав перед багатотисячною аудиторією на концерті Румунії, де він був хедлайнером.

Гроші з продажу квитків на заходи будуть спрямовані на підтримку України. Та й сам Armin van Buuren виявляє свою ініціативу — він відкрив на своєму сайті та соціальних мережах збір коштів для нашої країни.

Всесвітньо відомий діджей неодноразово виступав в Україні у попередні роки – так, ще у 2019 році він влаштував справжнє шоу для любителів трансу на Міжнародному виставковому центрі. Тоді він порадував українців своєю програмою A State of Trance 900: Lifting You Higher.

Так, нас підтримують не лише музиканти заходу – деякі російські знаменитості готові допомагати Україні не лише словами, а й фінансово. Наприклад, репер Oxxxymiron проведе серію благодійних концертів Russians Against War, прибуток із яких він передасть на потреби українських біженців.