Блогерка Аліна Шаманська розповіла, чи розлучилася офіційно з ведучим і актором Русланом Ханумаком, та чи допомагає він фінансово забезпечувати їхнього спільного сина.

Чи розлучилася Шаманська з Ханумаком

Аліна, яка зараз перебуває із 6-річним сином Артуром в США, зізналася, що заробляє на життя завдяки блогу в Instagram. Фінансово екскоханий їй не допомагає, тож вона повністю сама забезпечує сина.

Шаманська зізналася, що офіційно не розлучилася з Ханумаком, однак процес триває. Також, за словами блогерки, Руслан поки не платить аліменти на сина, бо за документами й досі перебуває у шлюбі з нею.

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– Заробляю на життя своїм блогом. Забезпечувати сина тато дитини мені не допомагає. Аліменти – ні, ми ще офіційно не розлучені (в процесі), – написала Аліна у сториз в Instagram.

Нагадаємо, що про розлучення Аліни Шаманської та Руслана Ханумака стало відомо на початку січня 2023 року.

За словами блогерки, причиною розриву стосунків стала не повномасштабна війна в Україні. В Аліни ще на п’ятому місяці вагітності закрадались думки, що Руслан – не її людина.

Фото: Руслан Ханумак