Блогерка Аліна Шаманська згадала, як вагітною чекала на пропозицію від ексчоловіка, шоумена Руслана Ханумака. Але отримала вона її тільки за два тижні до пологів.

За словами Шаманської, ще на самому початку стосунків Ханумак сказав, що хоче від неї дитину. Аліна також уже була готова до такого серйозного кроку, а тому про штамп у паспорті подумала не одразу.

– Він хотів від мене дитину, і я погодилася. На другому місяці наших стосунків він мені сказав: Ти – жінка моєї мрії! Я хочу від тебе дитину. Я дуже тебе люблю, ти на все життя. Я теж тоді хотіла дитину і якось не замислилася про те, що треба спочатку отримати пропозицію руки і серця. Я повірила йому, що він мене так сильно кохає, – згадує Аліна.

Усю вагітність Ханумак не наважувався покликати Аліну заміж і зробив це тільки за два тижні до пологів, оскільки вона сама почала цю розмову.

– З величезним животом, з шаленою невпевненістю в собі. Я всю вагітність провела в сльозах, замучена жахливо… Я одного разу наважилася йому сказати: Ти ж знаєш, що коли народиться дитина, вона матиме прізвище Шаманська. І він тільки тоді задумався, але сказав: Не тисни на мене. І пішов. Я тоді плакала. Відтоді я зробила висновок, що ми маємо розмовляти з чоловіками, – підсумувала блогерка.

Руслан і Аліна познайомилися в 2016 році й одружилися через рік. У них є син Артур.

У січні 2023 року стало відомо, що Шаманська і Ханумак розійшлися. Сама Аліна наразі перебуває в США разом із сином, куди виїхала з початком повномасштабної війни.

Фото: Аліна Шаманська