Це просто феєрична остання крапка: Шаманська та Ханумак розірвали стосунки

Українська блогерка Аліна Шаманська та режисер Руслан Ханумак розлучаються. Вони мають спільного сина Артура.

– Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою в неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися.. А тобі відповідають: ми вище за це. Ти набираєшся сміливості та нарешті зізнаєшся собі: значить це не твій чоловік. Так, це не мій чоловік. Чи є ця ситуація причиною розлучення? Звісно ні. Це просто феєрична остання крапка, – повідомила Шаманська на своїй сторінці в Instagram.

Аліна Шаманська зазначає, що до останнього не хотіла виносити на публіку особисту тему, але вибір зробили замість неї.

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– Якщо мене немає кому захистити у публічній площині – я зроблю це сама. Дякую за підтримку. Я обов’язково буду щасливою, – запевняє блогерка.

Інші українські блогерки підтримали Шаманську в коментарях, зазначаючи, що в неї все обов’язково буде добре.

Деякі підписники стверджують, що це рішення було очікуваним, але вони чекали, поки сама Аліна офіційно розповість про це. Прихильники блогерки запевняють, що попереду на неї чекає щасливе життя.

Фото: Аліна Шаманська