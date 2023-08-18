Блогерка Аліна Шаманська розповіла про причину розлучення з шоуменом Русланом Ханумаком. Як виявилося, це сталося не через ситуацію, в якій пара опинилася під час повномасштабного вторгнення.

Так, вони переїжджали до США як сім’я. Однак в Аліни ще на п’ятому місяці вагітності закрадались думки, що Руслан – не її людина.

– Розлучення було не через війну. Я знаю причину, але поки не готова її озвучити, – заявила Аліна.

Блогерка додала, що мовчить тільки через повагу до Руслана.

– Коли ти одна з дитиною, у твоїй голові виникає дуже багато думок, образ. Пам’ятаю, щойно всім стало відомо про розлучення, мені подруги, які знають про причини, порадили не розповідати подробиці. А пізніше я сіла і подумала – а чому? Ми що, в СРСР? Ми мовчатимемо і показуватимемо красиву картинку? Цього не буде – я точно розповім. Я не хочу образити або захейтити – я маю розповісти, як не потрібно робити, – вважає Аліна.

Шаманська додала, що вивалювати брудну білизну напоказ вона не буде. На думку Аліни, зараз Руслан переживає дуже складний період свого життя.

Нагадаємо, про розлучення Шаманської та Ханумака стало відомо ще на початку січня. Тоді блогерка заявила, що набралася сміливості, а інцидент на Різдво став останньою краплею.