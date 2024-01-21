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Шаманская ответила, развелась ли она с Ханумаком и платит ли он алименты на сына

21 января 2024, 15:55
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Аліна Шаманська, Руслан Ханумак

Блогер Алина Шаманская рассказала, развелась ли официально с ведущим и актером Русланом Ханумаком, и помогает ли он финансово обеспечивать их общего сына.

Развелась ли Шаманская с Ханумаком

Алина, которая сейчас находится с 6-летним сыном Артуром в США, призналась, что зарабатывает на жизнь благодаря блогу в Instagram. Финансово экс-возлюбленный ей не помогает, поэтому она полностью сама обеспечивает сына.

Шаманская призналась, что официально не развелась с Ханумаком, однако процесс продолжается. Также, по словам блогера, Руслан пока не платит алименты на сына, потому что по документам до сих пор находится в браке с ней.

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— Зарабатываю на жизнь своим блогом. Обеспечивать сына папа ребенка мне не помогает. Алименты — нет, мы еще официально не разведены (в процессе), — написала Алина в сториз в Instagram.

Аліна Шаманська

Фото: Аліна Шаманська/Instagram

Напомним, что о разводе Алины Шаманской и Руслана Ханумака стало известно в начале января 2023 года.

По словам блогера, причиной разрыва отношений стала не полномасштабная война в Украине. У Алины еще на пятом месяце беременности закрадывались мысли, что Руслан — не ее человек.

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Фото: Руслан Ханумак

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Алина Шаманская Розлучення Руслан Ханумак
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