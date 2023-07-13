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Серед номінантів – інтерв’ю із Зеленським: стали відомі претенденти на премію Еммі 2023

13 Липня 2023, 09:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Эмми 2023
Джерело: Depositphotos

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на телевізійну премію Еммі 2023. Серед них – інтерв’ю американського ведучого і коміка Девіда Леттермана з президентом України Володимиром Зеленським.

Програма Мій наступний гість не потребує представлення претендує на премію в номінації Найкращий інформаційний серіал або спеціальна програма. У жовтні Леттерман приїхав в Україну, і тоді на станції метро Майдан Незалежності було записано інтерв’ю із Зеленським.

У цій категорії номіновано також інтерв’ю Опри Вінфрі з Мішель Обамою, тревел-шоу Стенлі Туччі: У пошуках Італії тощо.

Взагалі найбільшу кількість номінацій на Еммі 2023 отримав четвертий сезон серіалу NBO Спадкоємці. За нагороду поборються гучні Білий Лотос і Венздей.

Крім того, гучний виступ Ріанни на Супербоул 2023 отримав п’ять номінацій. Церемонія вручення відбудеться 18 вересня.

Список номінантів в основних категоріях Еммі 2023

Найкращий драматичний серіал:

  • Андор
  • Краще подзвоніть Солу
  • Корона
  • Дім дракона
  • Останній із нас
  • Спадкоємці
  • Білий лотос
  • Шершні

Найкращий комедійний серіал:

  • Початкова школа Ебботт
  • Баррі
  • Ведмідь
  • Суд присяжних
  • Дивовижна місіс Мейзел
  • Вбивства в одній будівлі
  • Тед Лассо
  • Венздей

Найкращий мінісеріал:

  • Сварка
  • Монстр: Історія Джеффрі Дамера
  • Дейзі Джонс і The Six
  • Флейшман у біді
  • Обі-Ван Кенобі

Найкращий ТВ-фільм:

  • Здобич
  • Файр-Айленд
  • Фокус-покус 2
  • Дивний: Історія Ела Янковича
  • Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Найкращий актор у драматичному серіалі:

  • Кірен Калкін – Спадкоємці
  • Браян Кокс – Спадкоємці
  • Педро Паскаль – Останній із нас
  • Боб Оденкірк – Краще телефонуйте Солу
  • Джефф Бріджес – Старий
  • Джеремі Стронг – Спадкоємці

Найкраща акторка в драматичному серіалі:

  • Сара Снук – Спадкоємці
  • Елізабет Мосс – Оповідь служниці
  • Мелані Лінський – Шершні
  • Кері Расселл – Дипломатка
  • Белла Ремзі – Останні з нас
  • Шерон Горген – Заради сестри

Найкращий актор у комедійному серіалі:

  • Білл Гейдер – Баррі
  • Джейсон Сігел – Правдива терапія
  • Джеремі Аллен Вайт – Ведмідь
  • Мартін Шорт – Вбивства в одній будівлі
  • Джейсон Судейкіс – Тед Лассо

Найкраща акторка в комедійному серіалі:

  • Рейчел Броснаген – Дивовижна місіс Мейзел
  • Кінта Брансон – Початкова школа Ебботт
  • Крістіна Епплгейт – Мертвий для мене
  • Наташа Ліонне – Покерфейс
  • Дженна Ортега – Венздей

Найкращий другорядний актор у драматичному серіалі:

  • Ф. Мюррей Абрагам – Білий лотос
  • Майкл Імперіолі – Білий лотос
  • Тео Джеймс – Білий лотос
  • Вілл Шарп – Білий лотос
  • Алан Рак – Спадкоємці
  • Меттью Макфейден – Спадкоємці
  • Ніколас Браун – Спадкоємці
  • Александр Скашгорд – Спадкоємці

Найкращий другорядний актор у комедійному серіалі:

  • Ентоні Керріген – Баррі
  • Джеймс Марсден – Суд присяжних
  • Бретт Голдштайн – Тед Лассо
  • Ебон Мосс-Бахрах – Ведмідь
  • Філ Данстер – Тед Лассо
  • Тайлер Джеймс Вілльямс – Початкова школа Ебботт
  • Генрі Вінклер – Баррі

Найкраща другорядна акторка в драматичному серіалі:

  • Обрі Плаза – Білий лотос
  • Джей Сміт Кемерон – Спадкоємці
  • Дженніфер Кулідж – Білий лотос
  • Меган Фахі – Білий лотос
  • Сабріна Імпачаторе – Білий лотос
  • Рея Сігорн – Краще телефонуйте Солу
  • Симона Табаско – Білий лотос
  • Елізабет Дебікі – Корона

Найкраща другорядна акторка в комедійному серіалі:

  • Алекс Борштайн – Дивовижна місіс Мейзел
  • Айо Едебірі – Ведмідь
  • Анна Веддінгем – Тед Лассо
  • Джанелл Джеймс – Початкова школа Ебботт
  • Джуно Темпл – Тед Лассо
  • Джессіка Вілльямс – Правдива терапія
  • Шеріл Лі Ральф – Початкова школа Ебботт

Найкращий актор у мінісеріалі або ТВ-фільмі:

  • Терон Еджертон – Чорний птах
  • Кумейл Нанджіані – Ласкаво просимо в Чіппендейлс
  • Еван Пітерс – Монстр: Історія Джеффрі Дамера
  • Деніел Редкліфф – Дивний: Історія Ела Янковича
  • Майкл Шеннон – Джордж і Теммі
  • Стівен Ян – Сварка

Найкраща акторка в мінісеріалі або ТВ-фільмі:

  • Джессіка Честейн – Джордж і Теммі
  • Домінік Фішберн – Рой
  • Кетрін Ган – Прекрасні дрібниці
  • Райлі Кіо – Дейзі Джонс і The Six
  • Алі Вонг – Сварка
  • Ліззі Каплан – Флейшман у біді

Найкращий мультсеріал:

  • Entergalactic
  • Закусочна Боба
  • Рік і Морті
  • Сімпсони
  • Первісний
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Володимир Зеленський Премія Еммі
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