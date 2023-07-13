У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на телевізійну премію Еммі 2023. Серед них – інтерв’ю американського ведучого і коміка Девіда Леттермана з президентом України Володимиром Зеленським.
Програма Мій наступний гість не потребує представлення претендує на премію в номінації Найкращий інформаційний серіал або спеціальна програма. У жовтні Леттерман приїхав в Україну, і тоді на станції метро Майдан Незалежності було записано інтерв’ю із Зеленським.
У цій категорії номіновано також інтерв’ю Опри Вінфрі з Мішель Обамою, тревел-шоу Стенлі Туччі: У пошуках Італії тощо.
Взагалі найбільшу кількість номінацій на Еммі 2023 отримав четвертий сезон серіалу NBO Спадкоємці. За нагороду поборються гучні Білий Лотос і Венздей.
Крім того, гучний виступ Ріанни на Супербоул 2023 отримав п’ять номінацій. Церемонія вручення відбудеться 18 вересня.
Список номінантів в основних категоріях Еммі 2023
Найкращий драматичний серіал:
- Андор
- Краще подзвоніть Солу
- Корона
- Дім дракона
- Останній із нас
- Спадкоємці
- Білий лотос
- Шершні
Найкращий комедійний серіал:
- Початкова школа Ебботт
- Баррі
- Ведмідь
- Суд присяжних
- Дивовижна місіс Мейзел
- Вбивства в одній будівлі
- Тед Лассо
- Венздей
Найкращий мінісеріал:
- Сварка
- Монстр: Історія Джеффрі Дамера
- Дейзі Джонс і The Six
- Флейшман у біді
- Обі-Ван Кенобі
Найкращий ТВ-фільм:
- Здобич
- Файр-Айленд
- Фокус-покус 2
- Дивний: Історія Ела Янковича
- Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas
Найкращий актор у драматичному серіалі:
- Кірен Калкін – Спадкоємці
- Браян Кокс – Спадкоємці
- Педро Паскаль – Останній із нас
- Боб Оденкірк – Краще телефонуйте Солу
- Джефф Бріджес – Старий
- Джеремі Стронг – Спадкоємці
Найкраща акторка в драматичному серіалі:
- Сара Снук – Спадкоємці
- Елізабет Мосс – Оповідь служниці
- Мелані Лінський – Шершні
- Кері Расселл – Дипломатка
- Белла Ремзі – Останні з нас
- Шерон Горген – Заради сестри
Найкращий актор у комедійному серіалі:
- Білл Гейдер – Баррі
- Джейсон Сігел – Правдива терапія
- Джеремі Аллен Вайт – Ведмідь
- Мартін Шорт – Вбивства в одній будівлі
- Джейсон Судейкіс – Тед Лассо
Найкраща акторка в комедійному серіалі:
- Рейчел Броснаген – Дивовижна місіс Мейзел
- Кінта Брансон – Початкова школа Ебботт
- Крістіна Епплгейт – Мертвий для мене
- Наташа Ліонне – Покерфейс
- Дженна Ортега – Венздей
Найкращий другорядний актор у драматичному серіалі:
- Ф. Мюррей Абрагам – Білий лотос
- Майкл Імперіолі – Білий лотос
- Тео Джеймс – Білий лотос
- Вілл Шарп – Білий лотос
- Алан Рак – Спадкоємці
- Меттью Макфейден – Спадкоємці
- Ніколас Браун – Спадкоємці
- Александр Скашгорд – Спадкоємці
Найкращий другорядний актор у комедійному серіалі:
- Ентоні Керріген – Баррі
- Джеймс Марсден – Суд присяжних
- Бретт Голдштайн – Тед Лассо
- Ебон Мосс-Бахрах – Ведмідь
- Філ Данстер – Тед Лассо
- Тайлер Джеймс Вілльямс – Початкова школа Ебботт
- Генрі Вінклер – Баррі
Найкраща другорядна акторка в драматичному серіалі:
- Обрі Плаза – Білий лотос
- Джей Сміт Кемерон – Спадкоємці
- Дженніфер Кулідж – Білий лотос
- Меган Фахі – Білий лотос
- Сабріна Імпачаторе – Білий лотос
- Рея Сігорн – Краще телефонуйте Солу
- Симона Табаско – Білий лотос
- Елізабет Дебікі – Корона
Найкраща другорядна акторка в комедійному серіалі:
- Алекс Борштайн – Дивовижна місіс Мейзел
- Айо Едебірі – Ведмідь
- Анна Веддінгем – Тед Лассо
- Джанелл Джеймс – Початкова школа Ебботт
- Джуно Темпл – Тед Лассо
- Джессіка Вілльямс – Правдива терапія
- Шеріл Лі Ральф – Початкова школа Ебботт
Найкращий актор у мінісеріалі або ТВ-фільмі:
- Терон Еджертон – Чорний птах
- Кумейл Нанджіані – Ласкаво просимо в Чіппендейлс
- Еван Пітерс – Монстр: Історія Джеффрі Дамера
- Деніел Редкліфф – Дивний: Історія Ела Янковича
- Майкл Шеннон – Джордж і Теммі
- Стівен Ян – Сварка
Найкраща акторка в мінісеріалі або ТВ-фільмі:
- Джессіка Честейн – Джордж і Теммі
- Домінік Фішберн – Рой
- Кетрін Ган – Прекрасні дрібниці
- Райлі Кіо – Дейзі Джонс і The Six
- Алі Вонг – Сварка
- Ліззі Каплан – Флейшман у біді
Найкращий мультсеріал:
- Entergalactic
- Закусочна Боба
- Рік і Морті
- Сімпсони
- Первісний