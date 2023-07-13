У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на телевізійну премію Еммі 2023. Серед них – інтерв’ю американського ведучого і коміка Девіда Леттермана з президентом України Володимиром Зеленським.

Програма Мій наступний гість не потребує представлення претендує на премію в номінації Найкращий інформаційний серіал або спеціальна програма. У жовтні Леттерман приїхав в Україну, і тоді на станції метро Майдан Незалежності було записано інтерв’ю із Зеленським.

У цій категорії номіновано також інтерв’ю Опри Вінфрі з Мішель Обамою, тревел-шоу Стенлі Туччі: У пошуках Італії тощо.

Взагалі найбільшу кількість номінацій на Еммі 2023 отримав четвертий сезон серіалу NBO Спадкоємці. За нагороду поборються гучні Білий Лотос і Венздей.

Крім того, гучний виступ Ріанни на Супербоул 2023 отримав п’ять номінацій. Церемонія вручення відбудеться 18 вересня.

Список номінантів в основних категоріях Еммі 2023

Найкращий драматичний серіал:

Андор

Краще подзвоніть Солу

Корона

Дім дракона

Останній із нас

Спадкоємці

Білий лотос

Шершні

Найкращий комедійний серіал:

Початкова школа Ебботт

Баррі

Ведмідь

Суд присяжних

Дивовижна місіс Мейзел

Вбивства в одній будівлі

Тед Лассо

Венздей

Найкращий мінісеріал:

Сварка

Монстр: Історія Джеффрі Дамера

Дейзі Джонс і The Six

Флейшман у біді

Обі-Ван Кенобі

Найкращий ТВ-фільм:

Здобич

Файр-Айленд

Фокус-покус 2

Дивний: Історія Ела Янковича

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Кірен Калкін – Спадкоємці

Браян Кокс – Спадкоємці

Педро Паскаль – Останній із нас

Боб Оденкірк – Краще телефонуйте Солу

Джефф Бріджес – Старий

Джеремі Стронг – Спадкоємці

Найкраща акторка в драматичному серіалі:

Сара Снук – Спадкоємці

Елізабет Мосс – Оповідь служниці

Мелані Лінський – Шершні

Кері Расселл – Дипломатка

Белла Ремзі – Останні з нас

Шерон Горген – Заради сестри

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Білл Гейдер – Баррі

Джейсон Сігел – Правдива терапія

Джеремі Аллен Вайт – Ведмідь

Мартін Шорт – Вбивства в одній будівлі

Джейсон Судейкіс – Тед Лассо

Найкраща акторка в комедійному серіалі:

Рейчел Броснаген – Дивовижна місіс Мейзел

Кінта Брансон – Початкова школа Ебботт

Крістіна Епплгейт – Мертвий для мене

Наташа Ліонне – Покерфейс

Дженна Ортега – Венздей

Найкращий другорядний актор у драматичному серіалі:

Ф. Мюррей Абрагам – Білий лотос

Майкл Імперіолі – Білий лотос

Тео Джеймс – Білий лотос

Вілл Шарп – Білий лотос

Алан Рак – Спадкоємці

Меттью Макфейден – Спадкоємці

Ніколас Браун – Спадкоємці

Александр Скашгорд – Спадкоємці

Найкращий другорядний актор у комедійному серіалі:

Ентоні Керріген – Баррі

Джеймс Марсден – Суд присяжних

Бретт Голдштайн – Тед Лассо

Ебон Мосс-Бахрах – Ведмідь

Філ Данстер – Тед Лассо

Тайлер Джеймс Вілльямс – Початкова школа Ебботт

Генрі Вінклер – Баррі

Найкраща другорядна акторка в драматичному серіалі:

Обрі Плаза – Білий лотос

Джей Сміт Кемерон – Спадкоємці

Дженніфер Кулідж – Білий лотос

Меган Фахі – Білий лотос

Сабріна Імпачаторе – Білий лотос

Рея Сігорн – Краще телефонуйте Солу

Симона Табаско – Білий лотос

Елізабет Дебікі – Корона

Найкраща другорядна акторка в комедійному серіалі:

Алекс Борштайн – Дивовижна місіс Мейзел

Айо Едебірі – Ведмідь

Анна Веддінгем – Тед Лассо

Джанелл Джеймс – Початкова школа Ебботт

Джуно Темпл – Тед Лассо

Джессіка Вілльямс – Правдива терапія

Шеріл Лі Ральф – Початкова школа Ебботт

Найкращий актор у мінісеріалі або ТВ-фільмі:

Терон Еджертон – Чорний птах

Кумейл Нанджіані – Ласкаво просимо в Чіппендейлс

Еван Пітерс – Монстр: Історія Джеффрі Дамера

Деніел Редкліфф – Дивний: Історія Ела Янковича

Майкл Шеннон – Джордж і Теммі

Стівен Ян – Сварка

Найкраща акторка в мінісеріалі або ТВ-фільмі:

Джессіка Честейн – Джордж і Теммі

Домінік Фішберн – Рой

Кетрін Ган – Прекрасні дрібниці

Райлі Кіо – Дейзі Джонс і The Six

Алі Вонг – Сварка

Ліззі Каплан – Флейшман у біді

Найкращий мультсеріал: