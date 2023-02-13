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Оголосила про другу вагітність: Ріанна виступила на Супербоул 2023

13 Лютого 2023, 08:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рианна
Джерело: Getty Images

Співачка Ріанна виступила в перерві між таймами фіналу Національної футбольної ліги (НФЛ) Супербоула 2023. Під час виступу стало зрозуміло, що вона вагітна.

Виконавиця постала перед глядачами в червоному комбінезоні від Loewe, який розстібнула на животі, тим самим зробивши акцент на ньому. Ріанна заспівала мікс зі своїх хітів, серед яких були легендарні Umbrella, Diamonds, We Found Love, Where Have You Been.

Це перший виступ співачки з 2018 року.

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Крім комбінезона на артистці був червоний пуховик і кросівки. Волосся вона заплела у високий хвіст, а на обличчя нанесла макіяж з акцентом на губи.

Варто відзначити, представник Ріанни підтвердив, що вона з репером A$AP Rocky чекає на другу дитину. Вперше вони стали батьками у травні 2022 року. Тоді співачка народила хлопчика, ім’я якого досі тримає в секреті.

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Нагадаємо, за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) боролися такі команди, як Філадельфія Іглс і Канзас-Сіті Чіфс. Друга виграла у першої з рахунком 38-35.

Джерело
The Hollywood Reporter
Теги
вагітність Ріанна Супербоул
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