12 вересня у Лос-Анджелесі відбулася 74-та церемонія нагородження головної американської телевізійної премії Еммі. Організатори назвали переможців.

Найбільше нагород отримав серіал Білий лотос – 10. Серед комедійних серіалів перше місце посів Тед Лассо.

Переможці Еммі 2022 – список

Найкращий драматичний серіал – Спадкоємці

Зараз дивляться

Найкращий комедійний серіал – Тед Лассо

Найкращий мінісеріал чи антологія – Білий лотос

Checking in to the #Emmy winners club. The White Lotus (@HBO/@HBOMax) snags the statuette for Outstanding Limited or Anthology Series or Movie! ????#Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/VbjnaieLC1 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

Найкраща акторка в драматичному серіалі – Зендея з Ейфорії

Two-time #Emmy winner @Zendaya!!! ???? Congratulations on a second career win for Lead Actress in a Drama Series for @EuphoriaHBO! #Emmys2022 pic.twitter.com/O6FEKmFfbS — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

Найкращий актор у драматичному серіалі – Лі Чжун Чже з Гри в кальмара

Player 456 gets the gold! Lee Jung-jae wins a first career #Emmy for Outstanding Lead Actor in a Drama Series for @SquidGame (@Netflix)! ???? #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/qlkK3ae2gO — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

Найкраща акторка в комедійному серіалі – Джин Смарт із Хитрощів

Jean Smart shines on stage after winning the #Emmy for Outstanding Lead Actress in a Comedy Series for Hacks! ✨ #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/HBRVXOzYHN — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

Найкращий актор у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс із Тед Лассо

Найкраща акторка в мінісеріалі чи антології – Аманда Сейфрід із серіалу Вибула

Amanda Seyfried wins a first career #Emmy for Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie for @TheDropoutHulu! ???? #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/MU0RK5xhyj — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

Найкращий актор у мінісеріалі – герой серіалу Ломка Майкл Кітон

A proud moment for @MichaelKeaton who just took home his first career #Emmy for Outstanding Lead Actor in a Limited Anthology Series or Movie! #Emmys2022 ???????? pic.twitter.com/A5bB4dybSz — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022

Найкращий документальний чи нехудожній фільм – Американська мрія

Найкращий документальний чи нехудожній серіал – Бітлз: Повернись

Повний список номінантів на премію Еммі 2022 – дивіться на Фактах ICTV.