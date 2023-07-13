В Лос-Анджелесе объявили номинантов на телевизионную премию Эмми 2023. Среди них — интервью американского ведущего и комика Дэвида Леттермана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Программа Мой следующий гость не нуждается в представлении претендует на премию в номинации Лучший информационный сериал или специальная программа. В октябре Леттерман приехал в Украину, и тогда на станции метро Майдан Независимости было записано интервью с Зеленским.

В этой категории номинировано также интервью Опры Уинфри с Мишель Обамой, тревел-шоу Стэнли Туччи: В поисках Италии и другие.

Вообще наибольшее количество номинаций на Эмми 2023 получил четвертый сезон сериала NBO Наследники. За награду поборются нашумевшие Белый Лотос и Уэнздей.

Кроме того, громкое выступление Рианны на Супербоул 2023 получило пять номинаций. Церемония вручения пройдет 18 сентября.

Список номинантов в основных категориях Эмми 2023

Лучший драматический сериал:

Андор

Лучше звоните Солу

Корона

Дом дракона

Последний из нас

Наследники

Белый лотос

Шершни

Лучший комедийный сериал:

Начальная школа Эбботт

Барри

Медведь

Суд присяжных

Удивительная миссис Мэйзел

Убийства в одном здании

Тед Лассо

Уэнздей

Лучший мини-сериал:

Ссора

Монстр: История Джеффри Дамера

Дейзи Джонс и The Six

Флейшман в беде

Оби-Ван Кеноби

Лучший ТВ-фильм:

Добыча

Файр-Айленд

Фокус-покус 2

Странный: История Эла Янковича

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Лучший актер в драматическом сериале:

Кирен Калкин — Наследники

Брайан Кокс — Наследники

Педро Паскаль — Последний из нас

Боб Оденкирк — Лучше звоните Солу

Джефф Бриджес — Старик

Джереми Стронг — Наследники

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Сара Снук — Наследники

Элизабет Мосс — Рассказ служанки

Мелани Линский — Шершни

Кэри Расселл — Дипломатка

Белла Рэмзи — Последние из нас

Шэрон Горген — Ради сестры

Лучший актер в комедийном сериале:

Билл Гейдер — Барри

Джейсон Сигел — Правдивая терапия

Джереми Аллен Уайт — Медведь

Мартин Шорт — Убийства в одном здании

Джейсон Судейкис — Тед Лассо

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Рейчел Броснаген — Удивительная миссис Мэйзел

Кинта Брансон — Начальная школа Эбботт

Кристина Эпплгейт — Мертвый для меня

Наташа Лионне — Покерфейс

Дженна Ортега — Уэнздей

Лучший второстепенный актер в драматическом сериале:

Ф. Мюррей Абрагам — Белый лотос

Майкл Империоли — Белый лотос

Тео Джеймс — Белый лотос

Уилл Шарп — Белый лотос

Алан Рак — Наследники

Мэттью Макфейден — Наследники

Николас Браун — Наследники

Александр Скашгорд — Наследники

Лучший второстепенный актер в комедийном сериале:

Энтони Кэрриген — Барри

Джеймс Марсден — Суд присяжных

Бретт Голдштайн — Тед Лассо

Эбон Мосс-Бахрах — Медведь

Фил Данстер — Тед Лассо

Тайлер Джеймс Уилльямс — Средняя школа Эбботт

Генри Винклер — Барри

Лучшая второстепенная актриса в драматическом сериале:

Обри Плаза — Белый лотос

Джей Смит Кэмерон — Наследники

Дженнифер Кулидж — Белый лотос

Меган Фахи — Белый лотос

Сабрина Импачаторе — Белый лотос

Рэя Сигорн — Лучше звоните Солу

Симона Табаско — Белый лотос

Элизабет Дебики — Корона

Лучшая второстепенная актриса в комедийном сериале:

Алекс Борштайн — Удивительная миссис Мэйзел

Айо Эдебири — Медведь

Анна Веддингем — Тед Лассо

Джанелл Джеймс — Начальная школа Эбботт

Джуно Темпл — Тед Лассо

Джессика Уилльямс — Правдивая терапия

Шерил Ли Ральф — Начальная школа Эбботт

Лучший актер в мини-сериале или ТВ-фильме:

Терон Эджертон — Черная птица

Кумейл Нанджиани — Добро пожаловать в Чиппендейлс

Эван Питерс — Монстр: История Джеффри Дамера

Дэниел Рэдклифф — Странный: История Эла Янковича

Майкл Шеннон — Джордж и Темми

Стивен Ян — Ссора

Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме:

Джессика Честейн — Джордж и Темми

Доминик Фишберн — Рой

Кэтрин Ган — Прекрасные мелочи

Райли Кио — Дейзи Джонс и The Six

Али Вонг — Ссора

Лиззи Каплан — Флейшман в беде

Лучший мультсериал: