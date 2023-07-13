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Кино и сериалы

Среди номинантов — интервью с Зеленским: стали известны претенденты на премию Эмми 2023

13 июля 2023, 09:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Эмми 2023
Источник: Depositphotos

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на телевизионную премию Эмми 2023. Среди них — интервью американского ведущего и комика Дэвида Леттермана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Программа Мой следующий гость не нуждается в представлении претендует на премию в номинации Лучший информационный сериал или специальная программа. В октябре Леттерман приехал в Украину, и тогда на станции метро Майдан Независимости было записано интервью с Зеленским.

В этой категории номинировано также интервью Опры Уинфри с Мишель Обамой, тревел-шоу Стэнли Туччи: В поисках Италии и другие.

Вообще наибольшее количество номинаций на Эмми 2023 получил четвертый сезон сериала NBO Наследники. За награду поборются нашумевшие Белый Лотос и Уэнздей.

Кроме того, громкое выступление Рианны на Супербоул 2023 получило пять номинаций. Церемония вручения пройдет 18 сентября.

Список номинантов в основных категориях Эмми 2023

Лучший драматический сериал:

  • Андор
  • Лучше звоните Солу
  • Корона
  • Дом дракона
  • Последний из нас
  • Наследники
  • Белый лотос
  • Шершни

Лучший комедийный сериал:

  • Начальная школа Эбботт
  • Барри
  • Медведь
  • Суд присяжных
  • Удивительная миссис Мэйзел
  • Убийства в одном здании
  • Тед Лассо
  • Уэнздей

Лучший мини-сериал:

  • Ссора
  • Монстр: История Джеффри Дамера
  • Дейзи Джонс и The Six
  • Флейшман в беде
  • Оби-Ван Кеноби

Лучший ТВ-фильм:

  • Добыча
  • Файр-Айленд
  • Фокус-покус 2
  • Странный: История Эла Янковича
  • Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas

Лучший актер в драматическом сериале:

  • Кирен Калкин — Наследники
  • Брайан Кокс — Наследники
  • Педро Паскаль — Последний из нас
  • Боб Оденкирк — Лучше звоните Солу
  • Джефф Бриджес — Старик
  • Джереми Стронг — Наследники

Лучшая актриса в драматическом сериале:

  • Сара Снук — Наследники
  • Элизабет Мосс — Рассказ служанки
  • Мелани Линский — Шершни
  • Кэри Расселл — Дипломатка
  • Белла Рэмзи — Последние из нас
  • Шэрон Горген — Ради сестры

Лучший актер в комедийном сериале:

  • Билл Гейдер — Барри
  • Джейсон Сигел — Правдивая терапия
  • Джереми Аллен Уайт — Медведь
  • Мартин Шорт — Убийства в одном здании
  • Джейсон Судейкис — Тед Лассо

Лучшая актриса в комедийном сериале:

  • Рейчел Броснаген — Удивительная миссис Мэйзел
  • Кинта Брансон — Начальная школа Эбботт
  • Кристина Эпплгейт — Мертвый для меня
  • Наташа Лионне — Покерфейс
  • Дженна Ортега — Уэнздей

Лучший второстепенный актер в драматическом сериале:

  • Ф. Мюррей Абрагам — Белый лотос
  • Майкл Империоли — Белый лотос
  • Тео Джеймс — Белый лотос
  • Уилл Шарп — Белый лотос
  • Алан Рак — Наследники
  • Мэттью Макфейден — Наследники
  • Николас Браун — Наследники
  • Александр Скашгорд — Наследники

Лучший второстепенный актер в комедийном сериале:

  • Энтони Кэрриген — Барри
  • Джеймс Марсден — Суд присяжных
  • Бретт Голдштайн — Тед Лассо
  • Эбон Мосс-Бахрах — Медведь
  • Фил Данстер — Тед Лассо
  • Тайлер Джеймс Уилльямс — Средняя школа Эбботт
  • Генри Винклер — Барри

Лучшая второстепенная актриса в драматическом сериале:

  • Обри Плаза — Белый лотос
  • Джей Смит Кэмерон — Наследники
  • Дженнифер Кулидж — Белый лотос
  • Меган Фахи — Белый лотос
  • Сабрина Импачаторе — Белый лотос
  • Рэя Сигорн — Лучше звоните Солу
  • Симона Табаско — Белый лотос
  • Элизабет Дебики — Корона

Лучшая второстепенная актриса в комедийном сериале:

  • Алекс Борштайн — Удивительная миссис Мэйзел
  • Айо Эдебири — Медведь
  • Анна Веддингем — Тед Лассо
  • Джанелл Джеймс — Начальная школа Эбботт
  • Джуно Темпл — Тед Лассо
  • Джессика Уилльямс — Правдивая терапия
  • Шерил Ли Ральф — Начальная школа Эбботт

Лучший актер в мини-сериале или ТВ-фильме:

  • Терон Эджертон — Черная птица
  • Кумейл Нанджиани — Добро пожаловать в Чиппендейлс
  • Эван Питерс — Монстр: История Джеффри Дамера
  • Дэниел Рэдклифф — Странный: История Эла Янковича
  • Майкл Шеннон — Джордж и Темми
  • Стивен Ян — Ссора

Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме:

  • Джессика Честейн — Джордж и Темми
  • Доминик Фишберн — Рой
  • Кэтрин Ган — Прекрасные мелочи
  • Райли Кио — Дейзи Джонс и The Six
  • Али Вонг — Ссора
  • Лиззи Каплан — Флейшман в беде

Лучший мультсериал:

  • Entergalactic
  • Закусочная Боба
  • Год и Морти
  • Симпсоны
  • Первобытный
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