В Лос-Анджелесе объявили номинантов на телевизионную премию Эмми 2023. Среди них — интервью американского ведущего и комика Дэвида Леттермана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Программа Мой следующий гость не нуждается в представлении претендует на премию в номинации Лучший информационный сериал или специальная программа. В октябре Леттерман приехал в Украину, и тогда на станции метро Майдан Независимости было записано интервью с Зеленским.
В этой категории номинировано также интервью Опры Уинфри с Мишель Обамой, тревел-шоу Стэнли Туччи: В поисках Италии и другие.
Вообще наибольшее количество номинаций на Эмми 2023 получил четвертый сезон сериала NBO Наследники. За награду поборются нашумевшие Белый Лотос и Уэнздей.
Кроме того, громкое выступление Рианны на Супербоул 2023 получило пять номинаций. Церемония вручения пройдет 18 сентября.
Список номинантов в основных категориях Эмми 2023
Лучший драматический сериал:
- Андор
- Лучше звоните Солу
- Корона
- Дом дракона
- Последний из нас
- Наследники
- Белый лотос
- Шершни
Лучший комедийный сериал:
- Начальная школа Эбботт
- Барри
- Медведь
- Суд присяжных
- Удивительная миссис Мэйзел
- Убийства в одном здании
- Тед Лассо
- Уэнздей
Лучший мини-сериал:
- Ссора
- Монстр: История Джеффри Дамера
- Дейзи Джонс и The Six
- Флейшман в беде
- Оби-Ван Кеноби
Лучший ТВ-фильм:
- Добыча
- Файр-Айленд
- Фокус-покус 2
- Странный: История Эла Янковича
- Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas
Лучший актер в драматическом сериале:
- Кирен Калкин — Наследники
- Брайан Кокс — Наследники
- Педро Паскаль — Последний из нас
- Боб Оденкирк — Лучше звоните Солу
- Джефф Бриджес — Старик
- Джереми Стронг — Наследники
Лучшая актриса в драматическом сериале:
- Сара Снук — Наследники
- Элизабет Мосс — Рассказ служанки
- Мелани Линский — Шершни
- Кэри Расселл — Дипломатка
- Белла Рэмзи — Последние из нас
- Шэрон Горген — Ради сестры
Лучший актер в комедийном сериале:
- Билл Гейдер — Барри
- Джейсон Сигел — Правдивая терапия
- Джереми Аллен Уайт — Медведь
- Мартин Шорт — Убийства в одном здании
- Джейсон Судейкис — Тед Лассо
Лучшая актриса в комедийном сериале:
- Рейчел Броснаген — Удивительная миссис Мэйзел
- Кинта Брансон — Начальная школа Эбботт
- Кристина Эпплгейт — Мертвый для меня
- Наташа Лионне — Покерфейс
- Дженна Ортега — Уэнздей
Лучший второстепенный актер в драматическом сериале:
- Ф. Мюррей Абрагам — Белый лотос
- Майкл Империоли — Белый лотос
- Тео Джеймс — Белый лотос
- Уилл Шарп — Белый лотос
- Алан Рак — Наследники
- Мэттью Макфейден — Наследники
- Николас Браун — Наследники
- Александр Скашгорд — Наследники
Лучший второстепенный актер в комедийном сериале:
- Энтони Кэрриген — Барри
- Джеймс Марсден — Суд присяжных
- Бретт Голдштайн — Тед Лассо
- Эбон Мосс-Бахрах — Медведь
- Фил Данстер — Тед Лассо
- Тайлер Джеймс Уилльямс — Средняя школа Эбботт
- Генри Винклер — Барри
Лучшая второстепенная актриса в драматическом сериале:
- Обри Плаза — Белый лотос
- Джей Смит Кэмерон — Наследники
- Дженнифер Кулидж — Белый лотос
- Меган Фахи — Белый лотос
- Сабрина Импачаторе — Белый лотос
- Рэя Сигорн — Лучше звоните Солу
- Симона Табаско — Белый лотос
- Элизабет Дебики — Корона
Лучшая второстепенная актриса в комедийном сериале:
- Алекс Борштайн — Удивительная миссис Мэйзел
- Айо Эдебири — Медведь
- Анна Веддингем — Тед Лассо
- Джанелл Джеймс — Начальная школа Эбботт
- Джуно Темпл — Тед Лассо
- Джессика Уилльямс — Правдивая терапия
- Шерил Ли Ральф — Начальная школа Эбботт
Лучший актер в мини-сериале или ТВ-фильме:
- Терон Эджертон — Черная птица
- Кумейл Нанджиани — Добро пожаловать в Чиппендейлс
- Эван Питерс — Монстр: История Джеффри Дамера
- Дэниел Рэдклифф — Странный: История Эла Янковича
- Майкл Шеннон — Джордж и Темми
- Стивен Ян — Ссора
Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме:
- Джессика Честейн — Джордж и Темми
- Доминик Фишберн — Рой
- Кэтрин Ган — Прекрасные мелочи
- Райли Кио — Дейзи Джонс и The Six
- Али Вонг — Ссора
- Лиззи Каплан — Флейшман в беде
Лучший мультсериал:
- Entergalactic
- Закусочная Боба
- Год и Морти
- Симпсоны
- Первобытный