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Відвідав підпільний стендап: Девід Леттерман приїхав до України

21 Жовтня 2022, 17:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Відвідав підпільний стендап: Девід Леттерман приїхав до України
Джерело: Getty Images

Американський комік і ведучий вечірніх шоу Девід Леттерман приїхав до України. Про його приїзд повідомив стендап-комік і радіоведучий Антон Тимошенко.

Український гуморист оприлюднив фото в Instagram, на якому постав з американською зіркою. У кадрі вони сидять за столиком на підпільному стендапі.

– Не знаю, що буде далі, але цей день запам’ятався мені на все життя. Я досі не дуже вірю, що бачив його. Дякую за цей момент і за вашу роботу тут, в Україні. Це дуже важливо для нас, – написав Антон.

Також він додав, що ніяких деталей більше розповісти не може, проте наголосив, що ходити на вечірки підпільного стендапа варто, а раптом пощастить.

Зараз дивляться

Незважаючи на те, що Тимошенко не розповів, чому Девід приїхав до України, він оприлюднив Instagram-stories. У ньому Леттерман каже, що працює над спеціальним епізодом для свого шоу на Netflix.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни, Україну відвідало безліч всесвітньо відомих зірок. Вони всіляко підтримують український народ у боротьбі з РФ і допомагають нам.

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