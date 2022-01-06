Сцену з Крісом Нотом вирізали із продовження серіалу Секс і місто

Стримінговий сервіс HBO вирізав сцену з участю Кріса Нота з фіналу серіалу І просто так. Причиною стали звинувачення актора у сексуальному насильстві та домаганнях.

Серіал є продовженням стрічки Секс і місто, де актор грає роль Містера Біга.

Попри те, що персонаж Кріса Нота загинув на початку серіалу, він мав з’явитися в останньому епізоді.

За сюжетом фінальної серії, яка має вийти 3 лютого 2022 року, Керрі (Сара Джессіка Паркер) прибуває до Парижа, щоб розвіяти порох свого покійного чоловіка Джона Престона (Кріс Нот) із Моста мистецтв у Сену. У цей момент вона поринає у свої фантазії, і покійний чоловік на хвилину оживає для неї.

Творці картини визнали, що епізод не має великого значення для серіалу і може бути вирізаний.

Нагадаємо, що секс-скандал навколо Кріса Нота розгорівся 16 грудня 2021 року, коли дві жінки висунули свої звинувачення на адресу актора. Згодом до звинувачень доєдналися ще три ймовірні жертви зірки серіалу Секс і місто.

Сам Кріс Нот все заперечує і стверджує, що його зв’язки із дівчатами завжди були за взаємною згодою. Після звинувачень від співпраці з Нотом відмовилося акторське агентство A3 Artists, яке його представляло.

Потім Кріс Нот втратив контракт на суму $12 млн з американською компанією з виробництва алкогольних напоїв Entertainment Arts Research, Inc. (EARI).

Також Кріса Нота відсторонили від зйомок серіалу CBS Зрівняльник. Попри те, що Нот вже встиг знятися у семи епізодах другого сезону, це не зупинило керівництво компаній від рішучих дій.