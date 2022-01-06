Стриминговый сервис HBO вырезал сцену с участием Криса Нота из финала сериала И просто так. Причиной стали обвинения актера в сексуальном насилии и домагательствах.

Сериал является продолжением ленты Секс в большом городе, где актер играет роль Мистера Бига.

Несмотря на то, что персонаж Криса Нота погиб в начале сериала, он должен был появиться в последнем эпизоде.

По сюжету финальной серии, которая должна выйти 3 февраля 2022 года, Керри (Сара Джессика Паркер) прибывает в Париж, чтобы развеять прах своего покойного мужа Джона Престона (Крис Нот) с Моста искусств в Сену. В этот момент она уходит в свои фантазии, и покойный муж на минуту оживает для нее.

Создатели картины сочли, что эпизод не имеет большого значения для сериала и может быть вырезан.

Напомним, что секс-скандал вокруг Криса Нота разгорелся 16 декабря 2021 года, когда две женщины предъявили свои обвинения в адрес актера. Впоследствии к обвинениям присоединились еще три вероятных жертвы звезды сериала Секс в большом городе.

Сам Крис Нот все отрицает и утверждает, что его связи с девушками всегда были по взаимному согласию. После обвинений от сотрудничества с Нотом отказалось актерское агентство A3 Artists, его представлявшее.

Затем Крис Нот потерял контракт на сумму $12 млн с американской компанией по производству алкогольных напитков Entertainment Arts Research, Inc. (EARI).

Также Криса Нота отстранили от съемок сериала CBS Уравнитель. Несмотря на то, что Нот уже успел сняться в семи эпизодах второго сезона, это не остановило руководство компаний от решительных действий.