Український Instagram-блогер Саша Пустовіт розповіла про причини розлучення зі своїм чоловіком Ігорем після п’яти років шлюбу.

В інтерв’ю Маші Єфросініній блогер зізналася, що вісім разів збирала речі, перш ніж наважилася на розлучення.

– Все дуже складно і все давно до того йшло. Це схоже на авто, яке глохне під час руху, але за інерцією ще котиться. І ти розумієш, що воно зупиниться, – розповідає вона.

Дівчина ретельно приховувала проблеми в сім’ї — за два дні до заяви про розлучення вона дала інтерв’ю Єфросініній, де жодного разу не згадала про свої переживання і те, що відбувається.

Хоча пізніше зізналася Ектору Хіменесу-Браво, що дійсно розлучилася з чоловіком. Саша зізналася, що була нещирою в першому інтерв’ю з Машею, і намагалася приховати подробиці про майбутнє розлучення.

За словами Саші, подружжя часто сварилося, хоча й не говорило про це.

– Попередні сварки я не афішувала, намагалася згладити проблеми в сім’ї. Вважала, що непорозуміння з чоловіком виникали через дрібниці, – поділилася своїми думками дівчина.

За словами Пустовіт, неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

– Чоловік – мій найбільший хейтер. Такого бруду, як від нього, я не чула від усіх людей за ці роки. Він б’є найболючіше словами. Він усі ці роки говорив мені “Ти без мене ніхто”, “Я тебе взяв ніким”. Колись він мені купив рекламу в Соні Стужук за $100 – я цю рекламу не можу 6 років йому відпрацювати. Він мені постійно її згадує.

Останньою краплею стала недавня сварка з чоловіком. Коли дівчина лягла спати, Ігор розблокував її телефон і прочитав листування з її подругою, де Саша назвала чоловіка мудаком.

– Він мене будить і питає “Ти мені зраджуєш? Кажи мені правду. Докажи”. Почалися такі запитання – і за маму, і за подружку… О 4 ранку я взяла ключі і втекла з дому, бо не могла більше це слухати. Діти спали вдома, але я розуміла, що він їх не чіпатиме, – зізналася Пустовіт.

Нагадаємо, що пара заявила про розлучення в липні цього року. Подружжя робить усе, щоб ця подія не вплинула на дітей. За словами Ігоря, вони вже не живуть разом, а адвокати займаються врегулюванням всіх юридичних питань.

Саша Пустовіт є одним з перших українських блогерів, яким вдалося зібрати мільйонну аудиторію підписників в Instagram.

За час існування блогу з 2016 року, дівчина ділиться секретами материнства, здоров’я, і ​​краси. У 2019 Пустовіт стала найкращим блогером України.