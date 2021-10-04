Українська блогер-мільйонник Саша Пустовіт збільшила груди. Про це вона розповіла через місяць після операції.

У своєму Instagram Саша опублікувала запитання, яке найбільше непокоїло її уважних підписників, – ви зробили собі груди? Блогер не стала тягнути інтригу та повідомила, що так.

– Усі і так уже зрозуміли, що груди від капусти не ростуть до таких розмірів. Я зробила груди місяць тому, але не робила на цьому ціле шоу з провокаціями й активностями, – написала Пустовіт.

Вона повідомила, що наразі в неї третій розмір грудей.

– Зараз я щаслива власниця пружного третього розміру. Все вийшло ідеально. Тепер обсяг грудей 86 сантиметрів, – сказала Саша.

Операцію проводив відомий український пластичний хірург Едгар Камінський.

Нагадаємо, у вересні вийшло велике інтерв’ю Саші Пустовіт, в якому вона розповіла про причини розлучення з Ігорем Пустовітом.

За словами блогера, вона вісім разів збирала речі, перш ніж вирішила поставити остаточну крапку в їхній історії. Вона приховувала проблеми в родині, однак зазначила, що вони почалися вже давно.

За словами Саши, вони з екс-чоловіком часто сварилися. Крім того, вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

Згодом Ігор Пустовіт записав у відповідь інтерв’ю, в якому розповів свою версію розлучення з блогером-мільйонником.