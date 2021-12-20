Украинская блогерша Саша Бо официально рассталась с Игорем Пустовитом после шести лет брака.

Об этом блогерша сообщила на личной странице в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой позирует в черном платье с разрезом и глубоким декольте.

– Официально разведена, – подписала пост Саша и добавила смайлик в виде бокалов с шампанским.

В комментариях подписчики начали поздравлять Сашу с этим долгожданным событием и новым этапом жизни. Сам Игорь Пустовит пока не прокомментировал развод.

Ура, поздравляю!

Мои поздравления. Счастья в новой жизни.

Неужели это произошло!?

Наконец-то, очень рада за вас! Теперь можете спокойно выдохнуть, что весь треш останется только воспоминанием.

Поздравляю, пусть с чистого листа начнется ваша лучшая история.

Это идеальное платье действительно для феерического начала нового этапа в жизни.

На пути к новому счастью, — пишут в комментариях.

Напомним, что Игорь и Саша Пустовит объявили о разрыве отношений в июле 2021 года. Тогда блогерша публично заявила, что в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.

Игорь якобы желал ей смерти от онкологии и шантажировал, женщина пыталась разорвать абъюзивные отношения восемь раз. В свою очередь Игорь Пустовит рассказал, что бывшая жена его часто унижала и критиковала. Экс-супруги воспитывают двух сыновей – Данила и Евгения.

Недавно стало известно, что Саша Пустовит закрутила новый роман с врачом-стоматологом и бывшим одногруппником Платоном Тарванским. Сама блогерша лицо бойфренда на своей странице не показывает.

В то же время Игоря Пустовита заподозрили в романе с блогером Софией Стужук.