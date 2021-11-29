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Після скандального розлучення: блогерка Саша Бо закрутила новий роман

29 Листопада 2021, 19:19
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Саша Пустовіт

Українська блогерка Саша Пустовіт після скандального розлучення закрутила новий роман.

За даними франківських ЗМІ, обранцем жінки став лікар-стоматолог Платон Тарванський. Пара разом відвідала день народження блогера Олександра Заліска, який організував БДСМ-вечірку в День пам’яті жертв Голодомору.

На особистій сторінці в Instagram Платон поділився спільним фото пари, але потім відразу закрив свій профіль.

Саша Пустовіт

Сама Саша обличчя бойфренда не показує. Нещодавно на своїй сторінці вона опублікувала романтичне відео, проте коханого блогерки не було видно. Пара сиділа на балконі, попиваючи вино.

– Такою теплою вийшла моя 26-та осінь, – підписала відео Саша.

Варто зазначити, що Саша та Платон – колишні одногрупники. Вони разом навчалися на кафедрі хірургічної стоматології Івано-Франківського медичного університету.

Нагадаємо, що зараз Саша переживає процес розлучення із блогером Ігорем Пустовітом. Пара заявила про розрив стосунків у липні 2021 року.

За словами Саші, у шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

Ігор бажав їй смерті від онкології та шантажував, жінка намагалася розірвати аб’юзивні стосунки вісім разів. У свою чергу Ігор Пустовіт заявив, що колишня дружина його часто принижувала і критикувала.

Зараз екс-подружжя намагається поділити майно і офіційно розлучитися. У них є двоє синів – Данило та Євген.

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Саша Пустовіт
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