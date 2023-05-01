Скандал навколо виступу Руслани не вщухає. Виступ артистки не заплановано на Євробаченні 2023, тож менеджер співачки розкрив подробиці.

Ще 30 квітня креативний директор цьогорічного конкурсу Герман Нєнов заявив, що Руслана виступить на Євробаченні 2023 з особливою місією. За його словами співачка не буде виступати на головній сцені в Ліверпулі, як інші українські зірки, а зробить це наживо в Києві.

Як виявилося, ця заява не відповідає дійсності. Менеджерка Руслани Яна Прядко заявила, що виступ зірки на конкурсі так і не запланували.

– Жодних змін не відбулося. Формально глядачі побачать Руслану на екрані, але виступу співачки на сцені Євробачення-2023, як у інших переможців, не буде! – зазначила Прядко.

Руслана буде залученою в інших заходах, присвячених конкурсу, але ними опікуються не організатори Євробачення 2023. Йдеться про програму українського фестивалю, яка відбудеться з 1 по 14 травня. Артистка виступить у колаборації з англійським оркестром 9 травня і для головного партнера конкурсу 12 травня.

У BBC самі підтвердили, що в цьому заході не беруть участі організатори Євробачення. Менеджерка Руслани заявила про нелогічність – на сцену заходу покликали двох із трьох переможців конкурсу від України.