У фіналі Євробачення 2023 на сцені виступлять українські артисти – Kalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка. Зірки з’являться на сцені як запрошені гості.

– Розкриваємо секрети гранд-фіналу! Нам не терпиться привітати Kalush Orchestra, Сема Райдера та ікон Євробачення, включно з Go-A і Вєркою Сердючкою, у Ліверпулі для їхніх виступів, – заявили представники конкурсу.

Усі заявлені українські зірки раніше були учасниками Євробачення. Kalush Orchestra виграли конкурс у 2022 році, Go-A посіли 5 місце 2021 року. Джамала забрала першість у 2016 році, а Вєрка Сердючка виборола друге місце 2007. Тіна Кароль опинилася на 7 місці 2006 року.

У фіналі до українських зірок приєднаються іноземні колеги – Сем Райдер, який посів 2 місце на Євробаченні 2022, переможці 2019 і 2018 років – Дункан Лоуренс і Нетта Барзілай. Також 13 травня заспіває представник Італії на Євробаченні 2019 і 2022 Mahmood, представниця Швеції 2022 Корнелія Якобс, представник Ісландії 2021 Dadi Freur і представниця Великої Британії на Євробаченні 1993 Sonia.

Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня у Ліверпулі, де і стане відоме ім’я переможця конкурсу.

Українських артистів на сцені конкурсу цьогоріч буде багато. Вже відомо, що в півфіналах Євробачення 2023 виступлять фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співачки Марія Яремчук, Злата Дзюнька, Alyosha та реп-виконавець Otoy. Крім цього, Саніна є і ведучою заходу, разом зі своїми іноземними колегами – артистка старанно готується до цієї ролі.

Нагадаємо, що й Дмитро Шуров стане саундпродюсером Євробачення 2023 – він напише музику для візитівок, якими представлять країни для глядачів. Артист заявив, що хоче представити Україну максимально якісно.