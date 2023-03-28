Организаторы Евровидения 2023 раскрыли подробности культурных проектов Еврофестиваля с 1 по 14 мая, которые покажут в Ливерпуле. 19 из 24 проектов будут показаны в рамках сотрудничества Великобритании с Украиной.

Один из главных проектов это Soloveiko Songbirds — это будут 12 масштабных соловьев, которые светятся и имеют разное оперение. Они будут сопровождаться разной музыкой, представляя разные регионы Украины.

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Также украинская певица Джамала представит свой альбом QIRIM на ЕвроФестивале 11 мая — ее работа посвящена Крыму. Альбом будет представлен в сопровождении Филармонического оркестра BBC. Об этом артистка заявила в Instagram.

Еще один амбициозный проект — это Protect the Beats. Для него обложат мешками с песком памятник Нельсону — точно также делают и украинцы, чтобы защитить свое культурное наследие от российских оккупантов и их массовых обстрелов. Рядом будут установлены экраны, где покажут премьеру короткометражной документалки о том, как живая музыка существует в условиях войны в Украине.

Напомним, что Евровидение 2023 состоится с 9 по 14 мая в Ливерпуле. Украине не разрешили проводить мероприятие на территории страны в условиях войны, но министр культуры Александр Ткаченко считает, что на Евровидении должно звучать слово война. Это нужно для того, чтобы мир понимал, почему мы не можем провести конкурс на территории своей страны.