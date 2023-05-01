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Персоны

Руслана не выступит на Евровидении 2023 из Киева: менеджер певицы назвал причину

1 мая 2023, 10:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Руслана
Источник: Getty Images

Скандал вокруг выступления Русланы не утихает. Выступление артистки не запланировано на Евровидении 2023, и менеджер певицы раскрыл подробности.

Еще 30 апреля креативный директор нынешнего конкурса Герман Ненов заявил, что Руслана выступит на Евровидении 2023 с особой миссией. По его словам певица не будет выступать на главной сцене в Ливерпуле как остальные украинские звезды, а сделает это вживую в Киеве.

Как оказалось, это заявление не соответствует действительности. Менеджер Русланы Яна Прядко заявила, что выступление звезды на конкурсе так и не запланирали.

— Никаких изменений не произошло. Формально зрители увидят Руслану на экране, но выступления певицы на сцене Евровидения-2023, как у других победителей, не будет! — отметила Прядко.

Руслана будет задействована в других мероприятиях, посвященных конкурсу, но ими занимаются не организаторы Евровидение 2023. Речь идет о программе украинского фестиваля, которая пройдет с 1 по 14 мая. Артистка выступит в коллаборации с английским оркестром 9 мая и для главного партнера конкурса 12 мая.

В BBC сами подтвердили, что в этом мероприятии не берут участие организаторы Евровидения. Менеджер Русланы заявила о нелогичности — на сцену мероприятия позвали двух из трех победителей конкурса от Украины.

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