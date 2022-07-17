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Розслідування закрите! Дантеса та Кацуріну помітили разом в Ізраїлі

17 Липня 2022, 18:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Розслідування закрите! Дантеса та Кацуріну помітили разом в Ізраїлі
Джерело: Володимир Дантес

Українського співака Володимира Дантеса та дизайнерку Дашу Кацуріну помітили разом в Ізраїлі.

У мережі з’явилося відео, на якому вони йшли вулицями Тель-Авіва. Так, Дантес йшов попереду, а Кацуріна за ним.

– Розслідування закрито. Дантес зустрічається з…, – написав автор відео.

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Відомо, що співак виступав у Ізраїлі на благодійному концерті. Очевидно, дизайнерка вирішила поїхати з ним.

Раніше Кацуріна вже натякала, що перебуває в Тель-Авіві разом із Дантесом. Вона оприлюднила фото, на якому їй заплітає кіски чоловік – шанувальники впевнені, це Володимир.

На знімку дизайнерка постала в напівпрозорому ліфчику.

Нагадаємо, що в березні Володимир Дантес та співачка Надя Дорофєєва оголосили про розлучення. Наразі артистка зустрічається з ексчоловіком Кацуріної – ресторатором Михайлом.

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Володимир Дантес Даша Кацуріна Тель-Авів
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