Українського співака Володимира Дантеса та дизайнерку Дашу Кацуріну помітили разом в Ізраїлі.
У мережі з’явилося відео, на якому вони йшли вулицями Тель-Авіва. Так, Дантес йшов попереду, а Кацуріна за ним.
– Розслідування закрито. Дантес зустрічається з…, – написав автор відео.
@galkindariaСлухи точно подтвердились????♬ оригинальный звук – Дарья Галкина
Відомо, що співак виступав у Ізраїлі на благодійному концерті. Очевидно, дизайнерка вирішила поїхати з ним.
Раніше Кацуріна вже натякала, що перебуває в Тель-Авіві разом із Дантесом. Вона оприлюднила фото, на якому їй заплітає кіски чоловік – шанувальники впевнені, це Володимир.
На знімку дизайнерка постала в напівпрозорому ліфчику.
Нагадаємо, що в березні Володимир Дантес та співачка Надя Дорофєєва оголосили про розлучення. Наразі артистка зустрічається з ексчоловіком Кацуріної – ресторатором Михайлом.